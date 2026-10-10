Bitcoin 87 bin doların altında kalırken altcoinlerde yön arayışı sürüyor

Kripto para piyasasında son günlerde görülen geri çekilmenin ardından Bitcoin, NEAR, XRP ve Shiba Inu kritik teknik eşiklerde işlem görüyor. Bitcoin 82.949 dolar civarında dengelenirken, NEAR 4,79 dolarda ana direncinin altında kaldı. XRP 200 günlük ortalama çevresinde tutunmaya çalışırken, SHIB ise bu seviyenin altına sarktı.

Bitcoin ve NEAR tarafında görünüm

Bitcoin, 87.000 dolar bölgesinden gelen düşüşün ardından 80.300 dolara kadar geriledi ve buradan tepki verdi. Fiyatın 20 günlük ortalama olan 80.700 dolar yakınından dönmesi, mevcut yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. 50 günlük ortalama 79.800 dolar, 100 günlük ortalama 75.900 dolar ve 200 günlük ortalama 75.200 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de 87.000 dolar seviyesi iki kez aşılamadı. Buna karşılık 80.000 doların üzerinde kalındığı sürece alıcıların kontrolü tamamen kaybetmediği görülüyor.

Göreceli güç endeksi 45 seviyesine gerilerken, ağustos ve eylüldeki yüksek değerlerin ardından piyasadaki aşırı ısınma azaldı. Buna rağmen son düşüşün haftaların en yüksek hacmiyle gerçekleşmesi, satış tarafının da aktif kaldığını gösteriyor. Bitcoin ağustos ayından bu yana 63.000 dolardan 87.000 dolara kadar yükseldi. 85.000 doların üzerinde günlük kapanış gelirse 87.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. 80.000 doların altına inilmesi halinde ise ilk önemli bölge 79.800 dolar, ardından 77.000 dolar olarak izleniyor.

NEAR Protocol, geliştiricilere ölçeklenebilir uygulamalar kurma imkanı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. NEAR son günlerdeki sert dalgalanmanın ardından 4,79 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, ağustos sonunda 1,60 dolar seviyesinden başlayarak eylül sonunda 5,60 dolara kadar yükselmiş ve yüzde 250’den fazla değer kazanmıştı. Ancak fiyat bu seviyenin üzerinde üç kez kapanış yapamadı.

Son düşüşte NEAR 4,44 dolara kadar indi, ardından yeniden toparlandı. 20 günlük ortalama olan 4,35 dolar civarından gelen alım tepkisi, yükseliş yapısının tamamen bozulmadığını düşündürüyor. RSI göstergesinin 50’li seviyelerin ortasına çekilmesi, yeni bir yukarı hareket için alan bırakıyor. Buna karşılık 5,00 doların üzerinde günlük kapanış görülmeden 5,60 dolara yönelik yeni bir denemenin güç kazanması zor görünüyor. Kısa vadede 4,35 dolar ile 5,60 dolar arasında yatay seyir olasılığı öne çıkıyor.

XRP ve SHIB kritik ortalamalarda

XRP 1,38 dolar civarında işlem görüyor ve 200 günlük ortalamanın tam üzerinde bulunuyor. Bu seviye kısa vadeli yön açısından belirleyici kabul ediliyor. Son düşüşte fiyat 20 ve 50 günlük ortalamaların altına inerken, 1,32 dolara uzanan fitilin ardından alıcılar yeniden devreye girdi. Bu tepki, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,335 dolar civarında talep oluştuğunu gösterdi.

XRP için 1,33 dolar ile 1,40 dolar aralığı kısa vadeli yönü belirleyen ana bölge olarak izleniyor.

RSI 42 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm zayıf bir momentuma işaret etse de henüz aşırı satım bölgesine geçilmiş değil. Hacmin düşük kalması ise ne alıcıların ne de satıcıların güçlü bir üstünlük kurabildiğini gösteriyor. 1,40 doların üzerinde kapanış gelirse 1,45 ve ardından 1,50 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık 200 günlük ortalamanın kaybedilmesi durumunda 1,33 dolar ve sonrasında 1,25 dolar seviyesi öne çıkacak.

Shiba Inu 0.00000536 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, 0.00000600 dolar bölgesinden gelen satışların ardından 200 günlük ortalamanın altında kaldı. Bu kırılma satış baskısını hızlandırdı. Düşüş 100 günlük ortalamanın bulunduğu 0.00000529 dolar civarında durdu ve 0.00000510 dolara kadar inen hareketten sonra sınırlı bir toparlanma geldi.

SHIB tarafında RSI yaklaşık 45 seviyesinde bulunuyor ve görünüm nötr ile hafif zayıf arasında kalıyor. Tepki alımlarında hacmin düşük seyretmesi, alıcıların henüz güçlü biçimde geri dönmediğine işaret ediyor. Yukarıda 0.00000545 ile 0.00000548 aralığındaki kısa vadeli ortalamalar ve 0.00000565 seviyesindeki 200 günlük ortalama yükselişi yavaşlatabilecek alanlar olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 0.00000529 desteğinin kırılması halinde 0.00000500 ve ardından 0.00000470 bölgesi gündeme gelebilir.