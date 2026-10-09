Emin Gün Sirer, yapay zekanın XRP Ledger’da yeni açıklar bulabileceğini söyledi

Avalanche kurucusu Emin Gün Sirer, yapay zekanın XRP Ledger gibi blokzincir ağlarında insanlar tarafından henüz fark edilmemiş yazılım açıklarını ortaya çıkarabileceğini söyledi. Sirer, kripto para sektörünün odağını mevcut şifreleme yöntemlerinin bir gün kırılabileceği ihtimalinden çok, yapay zekanın yazılım katmanındaki zayıflıkları bulma riskine çevirmesi gerektiğini savundu.

Yazılım açıkları uyarısı

Sirer, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, sistem düzeyindeki hataların yapay zeka tarafından istismar edilmesinin, ECDSA gibi yaygın kriptografik yöntemlerin geçersiz hale gelmesinden daha önce gündeme gelebileceğini belirtti. Ona göre daha gelişmiş yapay zeka modelleri, blokzincir yazılımlarında, yardımcı kütüphanelerde ve kripto cüzdanlarında insan denetiminden kaçabilecek kusurları saptayabilir.

“Sistem düzeyindeki hataların yapay zeka tarafından kullanılmaya başlaması, ECDSA’nın devre dışı kalmasından çok daha önce görülebilir.”

Sirer, bu tür açıkların saldırganlar tarafından milyarlarca dolarlık kayıplara yol açabilecek biçimde kullanılabileceği uyarısında bulundu. XRP Ledger özelinde doğrudan yamalanmamış belirli bir açık göstermedi, ayrıca yapay zekanın ağa karşı kullanıldığına dair somut bir örnek de sunmadı. Buna rağmen özellikle yoğun inceleme altında bulunan, yüksek değer taşıyan ağların kod tabanında insan gözünden kaçan sıfırıncı gün açıkları olabileceğini öne sürdü.

Mini sözlük: Sıfırıncı gün açığı, yazılım geliştiricileri tarafından henüz bilinmeyen veya giderilmemiş güvenlik kusurunu ifade eder. Bu açıklar, yama yayımlanmadan önce kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabildiği için yüksek risk taşır.

XRP Ledger’da güncelleme sonrası tartışma

Sirer’in çıkışı, XRP Ledger geliştiricilerinin 25 Eylül’de acil bir yazılım güncellemesi yayımlamasının ardından geldi. Protokol geliştiricileri, güvenlik düzeltmelerine ait kaynak kodunu ilk aşamada paylaşmadı. Ekip daha sonra teknik bir geriye dönük değerlendirmeyle birlikte bu kodları yayımlayacağını duyurdu.

Sirer, Ripple gibi yüksek değerli ancak kullanım düzeyi tartışılan ağların kodunda, insanların fark etmesinin zor olduğu ve yapay zekanın daha kolay bulabileceği açıklar bulunmadığını düşünmenin yanıltıcı olacağını savundu.

XRP Ledger, XRP ekosisteminin temel açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor. Ağ, özellikle ödeme ve transfer işlemleri için geliştirilen yapısıyla öne çıkıyor. Son güvenlik güncellemesi, teknik güvenlik süreçlerinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Sektörde görüş ayrılığı sürüyor

Yapay zeka ve kriptografi başlığındaki tartışma son günlerde farklı isimlerin açıklamalarıyla büyüdü. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zeka destekli matematiksel keşiflerin iki yıl içinde kafes tabanlı kriptografi varsayımlarını zorlayabileceği uyarısında bulundu. Cardano kurucusu Charles Hoskinson ise bu görüşü spekülatif buldu ve böyle tahminlerin matematiksel dayanağının zayıf olduğunu savundu.

Ethereum araştırmacısı Justin Drake de yapay zekanın bir gün kripto işlemlerinde yaygın biçimde kullanılan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm sistemini hedef alabileceğine dair kaygılarını dile getirdi. Sirer ise bu ihtimalin tümüyle göz ardı edilemeyeceğini kabul etmekle birlikte, kripto topluluğunun önceliği halihazırda var olan yazılım açıklarına vermesi gerektiğini düşünüyor.

Sirer ile Ripple tarafı arasındaki gerilim daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Sirer’in Ripple’ın bankalar nezdindeki benimsenmesine yönelik eleştirilerine karşı çıkmıştı. Son açıklamalar, iki taraf arasındaki görüş ayrılığını güvenlik tartışmaları üzerinden yeniden gündeme taşıdı.