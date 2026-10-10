Ethereum ve Bitcoin için yapay zeka kaynaklı imza riski tartışması büyüdü

Ethereum araştırmacılarının, yapay zekanın en kötü senaryoda Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarını koruyan imzaları yıllar değil aylar içinde kırabileceği uyarısı, kripto para sektöründe yeni bir tartışma başlattı. Uyarı, kuantum bilgisayarlar yaygınlaşmadan önce de mevcut kriptografik yapıların baskı altına girebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Back, Ethereum’un ilk mimarisini hedef aldı

Blockstream CEO’su Adam Back, bu değerlendirmeye X üzerinden verdiği yanıtta Ethereum’un ilk tasarım kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Back, Ethereum’un ilk geliştiricilerinin yapılan uyarılara rağmen açık biçimde sorunlu bir mimari etrafında yeniden inşa yoluna gittiğini savundu.

Blockstream, Bitcoin odaklı altyapı ve finansal teknoloji ürünleri geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Back ise kriptografi alanındaki çalışmaları ve Bitcoin ekosistemindeki erken dönem rolüyle tanınan isimler arasında yer alıyor.

Adam Back, Satoshi Nakamoto’nun BTC ağında UTXO modelini seçmesinin, dağıtık sistemler ve eşler arası ağ tasarımı konusunda daha derin bir kavrayışa işaret ettiğini savundu.

Back’e göre Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kullandığı UTXO modeli, dağıtık sistemlerin işleyişine daha uygun bir temel sunuyor. Bu modelde harcanmamış işlem çıktıları ayrı ayrı izleniyor; her işlemle mevcut çıktılar tüketilirken yenileri oluşturuluyor. Bitcoin ve Cardano gibi ağlar bu yapıyı kullanıyor.

Mini sözlük: UTXO, bir blokzincirde bakiyenin tek parça hesap yerine ayrı işlem çıktıları üzerinden takip edilmesini sağlayan modeldir. Hesap tabanlı yapıda ise kullanıcı veya akıllı sözleşme bakiyesi doğrudan güncellenir.

Ethereum tarafında deneysel arayışlar sürüyor

Ethereum ise UTXO yerine hesap tabanlı bir model kullanıyor. Bu yapıda kullanıcıların ve akıllı sözleşmelerin kalıcı bakiyeleri ile durum bilgileri bulunuyor ve her işlemde bu kayıtlar doğrudan güncelleniyor. Buna karşın Ethereum araştırmacıları, isteğe bağlı UTXO benzeri özellikler ekleyebilecek deneysel çerçeveler üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda gündeme gelen önerilerden biri EIP 8141 oldu. Söz konusu taslak, yerel hesap soyutlaması ve kuantum sonrası döneme hazırlık amacıyla 0x06 türünde yeni bir işlem yapısı, yani Frame Transactions yaklaşımını öne çıkarıyor.

Yapay zeka uyarısı cüzdan güvenliğini öne çıkardı

Ethereum araştırmacısı Justin Drake, çarşamba günü yaptığı açıklamada kripto para sektörünün bir tür sığınak moduna hazırlanması gerektiğini söyledi. Drake, en kötü senaryoda yapay zekanın Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarını koruyan matematiksel yapıları aylar içinde aşabilecek yöntemler geliştirebileceğini öne sürdü.

Vitalik Buterin, kimsenin bugün paniğe kapılıp varlıklarını yeni cüzdanlara taşımasını önermediğini, ancak yapay zekanın hızlandırdığı matematiksel risklerin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Drake, özellikle büyük varlık sahiplerine fonlarını kademeli biçimde yeni adreslere taşımaya başlamalarını tavsiye etti. Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin ise daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Buterin, şu aşamada aceleyle yeni cüzdanlara geçiş yapılmasını önermedi, ancak yapay zeka destekli matematiksel ilerlemelerin kriptografi üzerinde yaratabileceği baskının hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.