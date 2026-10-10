Shibarium işlemleri bir günde %151 arttı

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da günlük işlem sayısı son 24 saatte sert yükseldi. Shibariumscan verilerine göre 8 Ekim’de 970 olan işlem sayısı 9 Ekim’de 2.440’a çıktı. Böylece günlük aktivite bir günde %151 artmış oldu.

İşlem verilerinde dalgalı seyir sürüyor

Bu yükseliş, önceki günlerde görülen belirgin gerilemenin ardından geldi. Shibarium’da 6 Ekim’de 5.710 işlem kaydedilmişti. Ekim ayının başından bu yana kademeli bir toparlanma görülse de altı gün süren artışın ardından keskin düşüş yaşanması, ağ kullanımındaki hareketin ne kadar kalıcı olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ShibariumScan üzerindeki bir duyuruda, verilerde süren yeniden indeksleme çalışmasına işaret edildi. Bildirimde blokların %56’sının şu ana kadar indekslendiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, işlem sayılarındaki düzensiz görünümü açıklayabilir ancak dalgalanmanın tek nedeni olup olmadığı netlik kazanmadı.

ShibariumScan, ağ verilerinde yeniden indeksleme sürdüğünü ve blokların %56’sının şu ana kadar indekslendiğini bildirdi.

Yine de son artış, Shiba Inu ekosisteminin kullanım alanını genişletme çabaları sürerken Shibarium’daki zincir üstü hareketliliği yeniden öne çıkardı. Ağdaki günlük işlemler tek başına kalıcı toparlanmayı doğrulamasa da kısa vadede ilginin arttığına işaret etti.

SHIB fiyatında kısa vadeli toparlanma izlendi

Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %1,24 yükselerek 0.00000546 dolara çıktı. Haftalık bazda ise %4,05 geride kaldı. Varlık, gün içi görünümde yeniden artıya geçerken kısa vadeli fiyat hareketleri de yeniden izlenmeye başladı.

Teknik görünümde üç saatlik grafikte oluşan ölüm kesişimi, kısa vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Bu yapı, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşuyor. Son durumda üç saatlik grafikte 50 periyotluk ortalama, 200 periyotluk ortalamanın belirgin biçimde altına geriledi.

Üç saatlik grafikte 50 periyotluk ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın altına inmesi, SHIB tarafında kısa vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Shiba Inu, 5 Ekim’de 0.000006 dolar seviyesini gördükten sonra dört gün boyunca düşüş kaydetti. Cuma günü gelen tepki alımıyla fiyat yeniden toparlandı. Bu süreçte SHIB, 50 günlük hareketli ortalamanın altına inerken günlük 200 hareketli ortalamanın da kısa süreliğine altını test etti, ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Piyasada bu tür kısa vadeli kırılmalar ve veri akışındaki düzensizlikler yakından izlenirken, yatırımcı davranışını anlık takip etmek daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde alıcılar 50 günlük hareketli ortalamanın geri alınması için girişimde bulundu ve SHIB fiyatı 0.000005519 dolara kadar yükseldi. Ancak bu denemenin ardından geri çekilme yaşandı. Önümüzdeki seanslarda bu bölgenin yeniden aşılması halinde son toparlanmanın devam edip etmeyeceği daha yakından izlenecek.