SHIBA INU (SHIB)

Shibarium işlemleri bir günde %151 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’da günlük işlem sayısı 8 Ekim’den 9 Ekim’e %151 arttı.
  • 📊 İşlem adedi 970’ten 2.440’a çıkarken blokların %56’sı indekslendi.
  • 📈 Son 24 saatte $SHIB fiyatı %1,24 yükseldi, haftalık kayıp ise %4,05 oldu.
  • 🔎 5 Ekim’de 0.000006 doları gören SHIB, dört günlük düşüşün ardından toparlandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da günlük işlem sayısı son 24 saatte sert yükseldi. Shibariumscan verilerine göre 8 Ekim’de 970 olan işlem sayısı 9 Ekim’de 2.440’a çıktı. Böylece günlük aktivite bir günde %151 artmış oldu.

İçindekiler
1 İşlem verilerinde dalgalı seyir sürüyor
2 SHIB fiyatında kısa vadeli toparlanma izlendi

İşlem verilerinde dalgalı seyir sürüyor

Bu yükseliş, önceki günlerde görülen belirgin gerilemenin ardından geldi. Shibarium’da 6 Ekim’de 5.710 işlem kaydedilmişti. Ekim ayının başından bu yana kademeli bir toparlanma görülse de altı gün süren artışın ardından keskin düşüş yaşanması, ağ kullanımındaki hareketin ne kadar kalıcı olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ShibariumScan üzerindeki bir duyuruda, verilerde süren yeniden indeksleme çalışmasına işaret edildi. Bildirimde blokların %56’sının şu ana kadar indekslendiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, işlem sayılarındaki düzensiz görünümü açıklayabilir ancak dalgalanmanın tek nedeni olup olmadığı netlik kazanmadı.

ShibariumScan, ağ verilerinde yeniden indeksleme sürdüğünü ve blokların %56’sının şu ana kadar indekslendiğini bildirdi.

Yine de son artış, Shiba Inu ekosisteminin kullanım alanını genişletme çabaları sürerken Shibarium’daki zincir üstü hareketliliği yeniden öne çıkardı. Ağdaki günlük işlemler tek başına kalıcı toparlanmayı doğrulamasa da kısa vadede ilginin arttığına işaret etti.

SHIB fiyatında kısa vadeli toparlanma izlendi

Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %1,24 yükselerek 0.00000546 dolara çıktı. Haftalık bazda ise %4,05 geride kaldı. Varlık, gün içi görünümde yeniden artıya geçerken kısa vadeli fiyat hareketleri de yeniden izlenmeye başladı.

Teknik görünümde üç saatlik grafikte oluşan ölüm kesişimi, kısa vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Bu yapı, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşuyor. Son durumda üç saatlik grafikte 50 periyotluk ortalama, 200 periyotluk ortalamanın belirgin biçimde altına geriledi.

Üç saatlik grafikte 50 periyotluk ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın altına inmesi, SHIB tarafında kısa vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Shiba Inu, 5 Ekim’de 0.000006 dolar seviyesini gördükten sonra dört gün boyunca düşüş kaydetti. Cuma günü gelen tepki alımıyla fiyat yeniden toparlandı. Bu süreçte SHIB, 50 günlük hareketli ortalamanın altına inerken günlük 200 hareketli ortalamanın da kısa süreliğine altını test etti, ardından yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Piyasada bu tür kısa vadeli kırılmalar ve veri akışındaki düzensizlikler yakından izlenirken, yatırımcı davranışını anlık takip etmek daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde alıcılar 50 günlük hareketli ortalamanın geri alınması için girişimde bulundu ve SHIB fiyatı 0.000005519 dolara kadar yükseldi. Ancak bu denemenin ardından geri çekilme yaşandı. Önümüzdeki seanslarda bu bölgenin yeniden aşılması halinde son toparlanmanın devam edip etmeyeceği daha yakından izlenecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’da sert satış sonrası toparlanma denemesi zayıf kaldı

Shiba Inu’da günlük yakım durdu, SHIB son 24 saatte geriledi

Ethereum 2.500 dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Shiba Inu’da kısa vadeli satış baskısı artıyor

Shiba Inu’da Golden Cross oluştu, satış baskısı hızlandı

Shiba Inu’da kısa vadeli çıkışlar artarken alım ivmesi zayıfladı

Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken toparlanmanın gücü sorgulanıyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ethereum ve Bitcoin için yapay zeka kaynaklı imza riski tartışması büyüdü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum ve Bitcoin için yapay zeka kaynaklı imza riski tartışması büyüdü
Ethereum (ETH)
Solana’da 51 milyon dolarlık transfer satış endişesini artırdı
Solana (SOL)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?