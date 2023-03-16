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Solana tabanlı NFT pazar yeri Formfunction, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile platformun 29 Mart Çarşamba günü tüm faliyetlerin durdurularak kapatılacağını duyurdu. Yapılan resmi duyuruda koleksiyonerlerin NFT’lerini başka bir NFT pazar yerinde sergilemeye devam edebilecekleri belirtildi.

Bir NFT Pazar Yeri Daha Kapatılıyor

NFT’ler 2021 yılından bu yana oldukça büyük bir popülarite yakaladı. Dünya çapında çok sayıda sanatçı kendi koleksiyonunu piyasa sürmeye başlarken aynı zamanda çok sayıda kurumsal şirket te NFT ekosisteminde çeşitli yatırımlar yapmaya başladı. Ancak kripto para piyasasının 2022 yılında önemli düşüşler kaydetmesinin ve lider kripto para birimi Bitcoin’in 16.000 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından piyasadaki çoğu kripto para birimi oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti ve NFT koleksiyonlarında da oldukça ciddi oranlarda değer kayıpları oldu. Birçok NFT platformunda kaydedilen işlem hacimleri, popülaritenin 2021 yılında tavan yaptığı zaman diliminden bu yana önemli düşüşler kaydetti. Öte yandan kripto para piyasasındaki bu durum, NFT ekosisteminin de gidişatına büyük ölçüde yön verdi. Bir NFT pazar yeri daha yakın zamanda faaliyetlerin tamamen durdurulacağını duyurdu.

Resmi Duyuru Geldi

Solana blokzinciri üzerinde çalışan NFT pazar yeri Formfunction, dün gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile önemli bir resmi duyuru yaptı. Resmi Twitter hesabından bu yaptığı paylaşım ile yakın zamanda platformun tamamen kapatılacağını duyuran Solana tabanlı NFT pazar yeri Formfunction, 29 Mart Çarşamba gününe kadar faliyetlerin devam edeceğini bildirdi. Formfunction, koleksiyonerlerin oluşturduğu tüm NFT’lerin bir hashlist’ini dışa aktarmayı kolaylaştıracaklarını ve koleksiyonerlerin 29 Mart tarihinden sonra da NFT’lerini başka NFT pazar yerlerinde listeleyebileceğini belirtti. Twitter hesabından faliyetlerin durdurulmasına ilişkin tüm detayları paylaşan Formfunction, NFT ekosistemini ve topluluktaki koleksiyonerleri desteklemeye devam edeceklerini de yapılan paylaşımdaki ifadelerine ekledi.