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Sıcak Gelişme: Yayımlanan Bu Rapor Tüm Kripto Para Dünyasını Ve Geleceğini Değiştirebilir!

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bir rapor yayımlandı. Yayımlanan bu raporda kripto paraların geleceği hakkında önemli açıklamalar bulunuyor
21:33
12 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), özellikle çalkantılı bir yılın ardından kripto söz konusu olduğunda yetkililerin üç farklı yaklaşım benimseyebileceğini öne sürüyor: Düzenlemek, kontrol altına almak ya da sektörün tamamen yasaklanması çağrısında bulunmak.

Yeni Fikirler Ortaya Çıkıyor

Perşembe günü yayınlanan kriptodaki risklerin ele alınmasıyla ilgili rapora göre, küresel merkez bankacıları grubu, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ile “sağlam yeniliği teşvik etmek” için bir alternatif de ortaya koydu.

BIS, üç yaklaşımın her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını özetledi ve algıladıkları farklı risklere uygulamak için karıştırılabileceklerini ve eşleştirilebileceklerini belirtti. FTX’in çöküşüne bağlı devam eden olaylar bütünü ve stablecoin TerraUSD’nin çöküşü, konunun temelini oluşturan olaylar oldu.

Konu Hakkında Bir Rapor Da Yayımlandı

Uluslararası Ödemeler Bankası konu ile ilgili bir rapor yayımlayarak konu hakkında genel görüşlerini ortaya koydu. Yayımlanan raporda bazı önemli noktalara da vurgu yapıldı ve durumun öneminin üzerinde duruldu.

Raporun bir bölümü ise şöyleydi:

Merkezi borsalar gibi ağ geçitleri olmadan, kripto, kullanıcıların fonlarını özel anahtarlar kullanarak dijital cüzdanlarda kendi kendilerine saklamalarına güvenmek zorunda kalacaktır. İlgili riskler göz önüne alındığında, ana akım benimseme düşünülemez. Kriptoyu yasaklamak aşırı bir seçenek olacak ve inovasyonu sınırlayacak. BIS, sınır tanımayan merkezi olmayan faaliyetleri yasaklamanın zor olduğunu kabul ediyor. Merkezi aracılara yasak koymak daha etkili olacaktır, ancak bu tür faaliyetleri başka bir yargı alanına itebilir. Diğer seçenekler ise kriptoyu geleneksel finansal ekonomilerden izole etmek ve sektörü finansal hizmetler sektörüne benzer bir şekilde düzenlemek olacaktır.

Konu ile ilgili yayımlanan rapor sonrasında geleneksel piyasa katılımcıların duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu olabilir. Öncü kuruluşların ise bu tarz raporlar yayımlaması kripto paraların geleceği açısından fazlasıyla büyük önemler teşkil edebilir.

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