Sıcak Gelişme: SEC Başkanına Spot Bitcoin ETF Sorusu

Kripto para yatırımcıları heyecanla spot Bitcoin ETF onayını bekliyordu ancak Kasım ayında da beklenen haber gelmedi. Toplu onay için ilk fırsatı tepen Gensler ve ekibi potansiyel ihraççılarla görüşmelerini sürdürüyor. Kurum için iletişimin güçlenmesi olumlu bir gelişme olsa da son gelen açıklamalar yine moralleri bozdu.

SEC Başkanı ve Kripto

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler saatler önce gazetecilerin spot Bitcoin ETF onayı hakkındaki sorularına maruz kaldı. Ancak SEC Başkanı bunları cevapsız bıraktı. Katıldığı etkinlikte bu konuda ön yargılı davranmayacağını söyleyen Gensler için son tepkiler işe yaramış görünüyor.

Üst düzey ABD’li yetkililer Gensler ve ekibinin gelecekte kurum tarafından açıklanamayacak ölçüde negatif yaklaşımla kriptoya öfke kustuğunu söylemişti. Vadeli ETF onayının ardından Spot ETF’leri “fiyat spekülasyonu, dolandırıcılık, manipülasyon” endişeleri nedeniyle reddeden kurum aynı endişelerden vadeli onaylarını verdiği sırada kurtulmuş durumdaydı.

Kripto endüstrisi, ajansın ilk spot Bitcoin ETF‘ini onaylaması için nefesini tutmuş bekliyor. BlackRock kurumun ret için bir neden bulamayacağını düşünüyor ve Çarşamba günü gelen son başvuruyla onay sırasında bekleyen 13 farklı başvuru oldu.

Bitcoin ETF Onayı Ne Zaman?

İyi haber şu ki SEC artık negatif yaklaşımdan tamamen izole olmuşa benziyor. Kurumun ilgili departmanı potansiyel ihraççılara geri bildirimler veriyor. Bu güçlenen iletişimi biz dosyalardaki sık sık yaşanan güncellemelerden tahmin edebiliyoruz. Gensler şunları söylemişti;

“Bir varlık yöneticisi bir şeyi halka açmak istediğinde, bu borsada işlem gören ürünlerin SEC’e kaydolması gerekiyor ve halka arz gibi halka açılmaya benzer bir dosyalamadan geçiyorlar. Bu nedenle, geri bildirimde bulunan Şirket Finansmanı Bölümümüzün işidir, Trade ve Piyasalar Bölümümüz de elbette dosyalara bakar. SEC Açıklama İnceleme Ekibi onlara cevap veriyor.”

Gensler ayrıca bugün önceki açıklamalarına benzer şekilde şunları söyledi;

“Bu, kötü aktörlerle dolu, dolandırıcılık, manipülasyon ve kara para aklama ile dolu bir alan.”

Gensler’e kripto yatırımcılarına ya da kriptoyu merak edenlere ne söyleyeceği sorulduğunda “dikkat edin, tedbirli olun, dikkatli olun” dedi.