Yaklaşık yarım milyar kullanıcı kripto paralara daha kolay erişebilecek ve bunları taşıma imkanına sahip olacak. İşte detaylar.

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21 Ekim 2020 tarihinde kripto paralarla ilgili faaliyetlerini resmen başlatan PayPal bugün önemli bir adım daha attı. Ülkemizde halen yasaklı olan PayPal üzerinden dünyanın her yerine kolay ve hızlı şekilde para transferi yapabiliyorsunuz. Normal bir bankadan daha fazla kullanılan PayPal dünyanın nerdeyse her yerinde 429 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

PayPal Kripto Para Müjdesi

PayPal nihayet kullanıcıların kripto paralarını harici cüzdanlara ve donanım cihazlarına taşımasına izin verecek. Bu özellik uzun süredir kullanıcılar tarafından talep ediliyordu. PayPal Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kullanıcılarının artık fonlarını platformundan çekebileceklerini duyurdu. Bu özellik sayesinde PayPal ortalama bir kripto para borsasıyla aynı hizmetleri veriyor olacak. Yaklaşık yarım milyar kullanıcı platform üzerinden aldığı kripto paraları farklı borsalara taşıyabilecek.

Finans devi yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren PayPal, PayPal ile diğer cüzdanlar ve borsalar arasında yerel kripto para transferini destekliyor” dedi. Bitcoin haberin ardından 30.000 dolara kadar yükseldi.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde dış transferin nasıl yapılacağıyla alakalı detaylar bulunuyor. Önümüzdeki iki hafta içinde Amerika’da bulunan tüm PayPal kullanıcıları bu özelliğe erişebiliyor olacak.

PayPal ve Kripto Paralar

PayPal, kripto para desteğinin ilk olarak Ekim 2020’de a başlatarak kullanıcıların dört kripto para birimini (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin) satın almasına, satmasına ve elinde tutmasına izin verdi, ancak fonları MetaMask, Coinbase veya donanım cüzdanları gibi harici adreslere taşıma olanağı sunmadı. Popüler uygulama Venmo’nun da sahibi olan PayPal, dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından para transferi için kullanılıyor. Aynı zamanda online ödeme hizmetlerinin önemli bir kısmı da PayPal üzerinden yapılıyor.

Bir PayPal yöneticisi yaptığı röportajda, şirketin kripto paralarla ilgili uzun vadeli hedefleri olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Şirketin blockchain ve kriptodan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte şunları söyledi;

“Kripto paralarda olmamızın tek nedeni, online ödeme işlemlerinin önemli bir bölümünün dijital para birimlerine geçeceğine olan inancımızdır. Kripto kışı hakkında çok fazla tartışma var, ancak bunun ötesini görmek önemli. Makro eğilim (kripto paralara yönelim) devam ediyor”.

Fernandez da Ponte, bunun, şirketin kripto işlemleri için ücret talep etmemesinin büyük bir nedeni olduğunu da sözlerine ekledi.