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Sıcak Gelişme! Kripto Paralara Regülasyon Geliyor: Biden Yönetimi Düğmeye Bastı!

Biden yönetimi, ABD'deki kripto para regülasyonunu hayata geçirmek için  somut adımlar atmaya başladı. 
15:09
4 Ekim 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Joe Biden yönetimi, ABD’deki kripto para regülasyonunu hayata geçirmek için  somut adımlar atmaya başladı.

Biden’dan Kongre’ye Tavsiye Raporu!

Joe Biden yönetimi, Kongre’ye kripto para düzenlemelerine devam etmesi için tavsiye mahiyetinde bir rapor sundu. Raporlara göre, Hazine departmanını da içeren ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, politikacıları yasalar üzerinde ortak bir anlaşmaya varmaya çağırıyor. Hedef, Bitcoin ve diğer kripto para birimeri ile ilgili genel bir düzenleme yapmak. Biden yönetimi, gecikmeler yatırımcıları büyük bir risk altına soktuğu için Kongre’den yasaları belirlemesini  istedi. Kritik rapor, 140 milyar dolarlık stablecoin piyasasını kapsayan Kongre önerisinden sonra sunuldu. Rapor ayrıca, kripto brokerleri için vergi kurallarını içeriyor. Bu arada, raporlar Kongre’nin kripto ile ilgili yasaları geçirmesinin hala birkaç ay sürebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, Biden yönetimi, Terra (LUNA) gibi felaketlerin tekrarlamasından endişe duyuyor.

Terra krizi ve ardından meydana gelen iflaslar,  kripto para sektörüne büyük darbe vurdu. Devasa kaos, aynı zamanda piyasanın düşüşünü de tetikledi. Kripto para piyasasının değeri,1 trilyon doların altına düştü. Bu olay, piyasadaki volatiliteyi artırdı. Büyük şirketler iflas başvurusunda bulundu. Bununla birlikte, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi ABD düzenleyici kurumları, gelişen kripto piyasası üzerinde yargı yetkisini elinde tutmak için rekabet içerisinde. SEC, yasadışı uygulamalar nedeniyle birkaç kripto para firmasına ve projeye karşı dava açtı. Ancak SEC başkanı, dijital varlıkların çoğunun menkul kıymetler olduğunu savunuyor. Başkana göre piyasa SEC tarafından düzenlenmeli. Rapor, SEC başkanının ve CFTC başkanının bir kurumu diğerine tercih etmeyi planlamadığını ima ediyor.

Ufukta Dijital Dolar Var!

Son zamanalrda yaşanan stablecoin krizlerinden sonra ABD ayrıca dijital dolar (CBDC) üzerinde çalışıyor. Biden yönetimi, ABD’yi dijital dolar yaratmaya bir adım daha yaklaştırdı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporda kurumlar arası çalışma grubu, Federal Rezerv’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olasılığına yönelik devam eden araştırmasını desteklemek ve geri kalanını hazırlamak için düzenli olarak toplanmaya başlayacak.

Beyaz Saray, Hazine ve diğer yürütme organı kurumlarının Fed’in dijital dolar ile devam eden analiz ve deneylerini desteklemek için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.

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