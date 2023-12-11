Kripto Para

Sıcak Gelişme! Bitcoin Ve Altcoin’lerde Sert Hareketler! Sırada Ne Var?

Özet

  • Gece saatlerinde Bitcoin ve altcoin’lerde sert hareketler yaşandı.
  • Bitcoin 40 bin 400 dolara kadar geriledi.
  • Altcoin’lerde de geri çekilme yaşandı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasası zaman zaman sert hareketliliklerin yaşandığı bir piyasa. Hızlı hareketler beraberinde önemli düşüşler ile yükselişleri getiriyor. Gece saatlerinde 02:00’da başlayan ve BTC’de yaklaşık olarak 4 bin dolara varan düşüş sonrası piyasa sıradakinin ne olduğunu merak etmeye başladı. BTC’deki sert gerileme altcoin’lere de yansımış durumda.

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Bitcoin 40 bin 400 Dolara Kadar GerilediAltcoin’lerde De Sert Hareketlilik

Bitcoin 40 bin 400 Dolara Kadar Geriledi

Gece saatlerinde yaşandığını belirttiğimiz gerileme ile birlikte BTC 40 bin 600 dolar seviyesine kadar gerilerken sonrasında hızlı toparlanmanın yaşandığını görüyoruz. BTC’de yaklaşık olarak 4 bin dolara kadar varan sert harekete gelen tepki BTC fiyatının yazının yazıldığı sırada 42 bin 371 dolara kadar getirdi.

Fiyata yönelik sert hareketler Coinglass verilerine göre Bitcoin‘de short ve long odaklı 97 milyon dolarlık pozisyon’un tasfiye olmasına da yol açtı. Ethereum‘da ise tasfiye edilen rakam 80 milyon doların biraz üzerinde yer aldı.

Altcoin’lerde De Sert Hareketlilik

Bitcoin’deki sert düşüş ve sonrasında hızlı toparlanma altcoin’ler için de benzer bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Yazıyı yazarken Ethereum 2 bin 160 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte ETH fiyatı da yazıyı yazarken 2 bin 150 dolar seviyesine kadar geldi.

Önde gelen kripto para birimlerine baktığımızda XRP 0,62 dolar seviyesinden, Solana 70 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son günlerde yüzde 50’yi aşan bir yükseliş yaşayan Cardano (ADA) ise 0,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte son 24 saatte 390 milyon dolarlık long ve short odaklı pozisyonların silindiğini görüyoruz. Bu pozisyonların 340 milyon doları long odaklı iken yaklaşık 53 milyon doları short odaklı pozisyonlardan oluşuyor.

Netice olarak hem Bitcoin’de hem de altcoin’lerde hızlı bir toparlanmanın olduğu bir gece yaşandı. Fiyatların toparlanması önümüzdeki günler için artış yönlü hareketlerin devam edebileceğinin bir göstergesi olabilir. Diğer taraftan BTC için fiyatın bir aralıkta kalma ihtimali de var. Bu durum altcoin’ler için bir miktar yükselişin habercisi olarak yorumlanabilir. Ancak BTC’de bir düşüş olursa bu durum gece yaşanan hareket örneğinde olduğu gibi altcoin’ler için bir gerileme anlamına gelecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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