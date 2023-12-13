Shibarium Destansı Başarısını Kutluyor! Shiba Coin Artar Mı?

Kripto para dünyasında çığır açan bir başarıya imza atan Shiba Inu’nun Layer-2 çözümü Shibarium, toplam 90 milyon işlem kaydederek muazzam bir kilometre taşını aştı. Bu kilometre taşı, Shibarium’un Shiba Inu topluluğu içinde gelişen bir Layer-2 ekosistemi olarak konumunu sağlamlaştırdı. Ancak bu gelişmenin fiyata çok yansımadığını belirtelim.

Shibarium’un Yükselen İşlemleri ve Günlük Ortalamaları

Son haftalarda etkileyici bir artış gösteren Shibarium‘un toplam işlemleri şu anda 90 milyon 293 bin 648 gibi etkileyici bir rakama ulaştı. Özellikle, Layer- 2 çözümü 2 Aralık’tan bu yana günlük ortalama 7 milyon 500 bin işlemi istikrarlı bir şekilde sürdürdü ve son 24 saatte günlük 7 milyon 840 bin işlemle zirveye ulaştı.

İşlemlerdeki artışa eşlik eden Shibariumscan istatistikleri, şu anda toplam 1 milyon 306 bin 465 olan cüzdan adreslerinde kayda değer bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Shibarium toplam 2 milyon 81 bin 987 blok ile önemli bir başarıya imza atarak iki milyondan fazla toplam blok işledi.

Shibarium Noel Hediye Partisi Tangem İşbirliğiyle Güçlendi

Shiba Inu ekibinin değerli bir üyesi olan Lucie, Shibarium Noel Hediye Partisi hakkında heyecan verici haberler paylaşarak bayram neşesine katkıda bulundu. Tangem Wallets ile yapılan işbirliği, 20 Aralık’ta yapılması planlanan etkinliğe ek bir heyecan kattı. Tangem kutlama sırasında cömertçe on Shib donanım cüzdanı ve on Bad donanım cüzdanı hediye edecek.

Bir başka olumlu gelişmeyle, Shib Magazine kayda değer güncellemeler aldı. Shiba Inu discord yöneticisi Davinci, bir Telegram mesajında derginin web sitesinde küçük iyileştirmeler yapıldığını duyurdu. Dahası, kullanıcılar Shiba Inu ekibinin genel kullanıcı deneyimini geliştirmeye olan bağlılığını yansıtan yeni sürümleri her Salı günü bekleyebilirler.

Shiba Coin Artar Mı?

Shibarium rekorlar kırmaya ve gelişen Shiba Inu ekosistemine katkıda bulunmaya devam ederken, bu başarılar daha geniş kripto topluluğu içinde Layer-2 çözümlerinin artan etkisinin ve benimsenmesinin altını çizdi. Yatırımcılar hiç şüphesiz Shibarium’un gidişatını ve Shiba Inu ekosistemindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Shiba fiyatı ise 0,0000095 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Shibarium’un net bir şekilde fiyata yansıdığını söylemek zor. Ancak gelecek adına umut vaat ettiğini söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde SHIB fiyatındaki sıfırların silindiğini görebilecek miyiz?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.