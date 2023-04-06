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Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!

Shiba Inu yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Fiyat hareketi 2 nokta arasına sıkıştı. Peki fiyat hangi yöne doğru gidecek?
13:35
6 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu, 2023’ün başlarında elde ettiği kazançların büyük bir kısmını geri vermiş görünüyor. Meme coin’in yükselmeye devam edip edemeyeceği ya da ayıların bir kez daha üstünlüğü ele geçirip geçiremeyeceği görülecek.

Eldeki kanıtlar düşüş ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor olabilir. Yine de, boğalar yakındaki bir direnç alanını geçmeyi başarabilirse, boğalar bir kez daha piyasanın kontrolünü sıkı bir şekilde ele geçirebilir.

Shiba Inu Kırılım Seviyesinde

2023’teki yükseliş trendi Ocak başından Şubat başına kadar sürdü ve Shiba Inu bir aydan biraz daha uzun bir sürede %97’ye yakın kazanç elde etti. O zamandan beri, fiyat bir geri çekilme aşamasında. Ekim ve Kasım aylarında bile önemli olan 0,0000079 dolar seviyesi Mart ayında bir kez daha destek olarak test edildi.

Geri çekilme sırasında SHIB, 2023’ün başlarındaki ralli sırasında son zamanların en düşük seviyesi olan 0,0000117 dolar seviyesinin altına düştü. Bunu yaparken, Shiba Inu’nun piyasa yapısı düşüşe geçti. Dahası, 0,0000117 dolar 0,0000125 dolar bölgesinin önümüzdeki haftalarda önemli bir direnç görevi görmesi muhtemel olabilir. SHIB’in yapısı 0,0000117 doları aştıktan sonra yükselişe geçebilir. Yazım sırasında RSI, momentumda olası bir değişimin göstergesi olan nötr 50’nin üzerine çıkmayı başarmıştı.

Bununla birlikte, CMF -0,01 seviyesindeydi ve satın alma baskısının eksikliğini gösteriyordu. Bu nedenle, alıcılar 1 günlük grafikten elde edilen kanıtlara dayanarak hevesli olmaktan çok temkinli olmalı.

Shiba Inu’dan Beklenmeyen Hareket

Mart ayında 0,000008 dolar bölgesine doğru yaşanan geri çekilme, SHIB boğalarının bir sonraki yukarı yönlü hareketten önce birikim yapmaları için sağlıklı bir geri çekilme olarak görülebilir. Bununla birlikte, ortalama kripto para yaşı ölçütü Mart ayında keskin bir düşüş kaydetti ve bu da satış baskısının yoğun olduğunu gösterdi.

30 günlük MVRV oranının pozitif bölgeye tırmanması, SHIB’in güçlü bir yükseliş trendinde olmaması ve direncin yakın olması nedeniyle sahiplerinin kısa süre içinde kâr etmeyi seçebileceği endişelerini artırdı. İşin iyi tarafı, ağırlıklı hissiyat Mart ayının en yüksek seviyelerine yakındı.

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