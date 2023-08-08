Shiba Inu’nun Ana Ağ Lansmanı: Shibarium’un Heyecan Verici Adımları

Özet

  • - Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shibarium ana ağının duyurulacağını doğruladı. Test ağının durması lansman beklentisini artırıyor.
  • - Shiba Inu yetkilisi Lucie, yakın zamanda Shibarium ana ağ sürümünün piyasaya sunulacağını açıkladı.
  • - SHIB ve BONE token'larının fiyatlarında yükseliş yaşanırken, Shibarium ana ağ lansmanının beklentisi ve balinaların token biriktirme hareketleri olumlu yansıyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:35
8 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, önümüzdeki hafta Kanada’da düzenlenecek olan Blockchain Fütürist Konferansı ve ETH hackathon etkinliğinde Shibarium ana ağının yayınlanacağını doğruladı. Shibarium test ağı PuppyNet’in yaklaşık 3 gün boyunca durdurulması ve Shibarium doğrulayıcılarının ana ağda canlı yayına geçmesi önümüzdeki hafta yakın bir lansman spekülasyonunu artırıyor.

Shibarium Önümüzdeki Hafta Piyasaya Sürülüyor

Shibarium test ağı PuppyNet’de son 3 gündür blok işlemi gerçekleştirmedi. Puppyscan’a göre son blok işlemi ise 5 Ağustos’ta gerçekleşti. İlginç bir şekilde Shibarium test ağı 35 milyon işlem gerçekleştirildikten ve 17 milyonu aşan cüzdan adreslerine ulaştıktan sonra durduruldu.

Topluluğun bazı üyeleri doğrulayıcıların ana ağda canlı yayına geçmesi nedeniyle Shibarium ana ağının piyasaya sürülmesinin yakın olduğunu düşünüyor. Bu durum Shibarium ana ağ hazırlıklarının tamamlanıp tamamlanmadığını göstermese de önümüzdeki hafta olası bir lansmana işaret ediyor.

Bu arada, Shiba Inu yetkilisi Lucie önümüzdeki birkaç gün içinde Shibarium mainnet sürümünün piyasaya sunulacağını doğruladı. Shiba Inu ekosistemi “token yakımı sürecini başlatmaya” hazırlanırken topluluk için heyecan verici haberler olduğunu söyledi. Baş geliştirici Shytoshi Kusama da daha önceki bir blog yazısında Blockchain Fütürist Konferansı’nda Shibarium mainnet lansmanını doğruladı. Şöyle demişti:

Shibarium’u bitirmek ve başlatmak yaklaşan lansmanın üzerinde çalışmak ve Blockchain Fütürist Konferansı’ndaki Shibarium Yaz Partisi’ni sonuçlandırmakla çok meşgulüz!”

SHIB ve BONE Yükselişi Devam Ediyor

SHIB fiyatı son 24 saatte %2 ve bir haftada %10 yükseldi. Fiyat şu anda $0.0000091’den işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0000088$ ve 0,00000915 seviyeleri oldu. Son zamanlarda balinalar BONE token biriktirmeye hazırlanmak için trilyonlarca SHIB tokenini farklı cüzdanlara taşımaya başladı.

Shibarium’un gaz token’ı olan BONE fiyatı ise son 24 saat içinde %3’ten fazla yükseldi ve bir hafta içinde %9 artış görüldü. Fiyat şu anda 1,66 dolardan işlem görüyor.

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