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Shiba Inu’de (SHIB) Dönüm Noktası: Bu Veri İşleri Değiştirebilir!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) fiyatı, boğaların 0,000009 dolarlık direnci aşamaması ve yükseliş momentumunun zayıflamasıyla konsolidasyon dönemine girdi.
  • Zincir içi veri analizleri, SHIB balinalarının ticaret faaliyetlerindeki azalmayı ve spot piyasalardaki zayıflayan talebi gösteriyor, bu da olumsuz bir fiyat hareketi riski oluşturuyor.
  • SHIB token'ının gelecekte düşük piyasa talebiyle karşılaşabileceği endişesiyle, balinaların işlem faaliyetlerindeki düşüş ve toplu sipariş defterindeki zayıflama önümüzdeki günlerde SHIB fiyatlarında düşüşe neden olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:30
4 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Boğaların 0,000009 dolarlık direnci kıramamasının ardından Shiba Inu’nun (SHIB) fiyat ivmesi bu hafta azaldı. Zincir içi analizler, önümüzdeki günlerde SHIB fiyat hareketine karar verebilecek kritik veri noktalarına ışık tutuyor.

Shiba Inu’de (SHIB) Çift Haneli Kazanç

Yükseliş momentumunun zayıflamasıyla Shiba Inu’nun fiyatı bu hafta konsolidasyon aşamasına girdi. Piyasa değerine göre en büyük 2. Meme token bu noktadan sonra kırılıp toparlanabilecek mi? SHIB fiyatı, Ekim ayının son haftasında Bitcoin (BTC) piyasasındaki yükselişin meme token piyasalarına doğru yayılmasıyla çift haneli kazançlar kaydetti. Ancak zincir içi veri analizleri, Shiba Inu’nun 24 Ekim’de 0,000008 doları reddetmesinden bu yana balinaların ticaret faaliyetlerini azalttığını gösteriyor.

Analitik platformu IntoTheBlock’a göre, Shiba Inu balinaları 24 Ekim’de 69 büyük işlem ile iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak 2 Kasım itibarıyla bu sayı kademeli olarak %44 oranında bir düşüşe karşılık gelen 39 balina işlemine düştü. Günlük işlemler metriği, değeri 100.000 ABD dolarını aşan işlemlerin günlük toplamını sağlayabilir. Genel olarak balina işlemlerinde keskin bir düşüş genellikle düşüş sinyali olarak algılanabilir.

SHIB’de Kritik Veri

Bu durum, büyük kurumsal yatırımcılar arasında artan bir ilgisizliğin göstergesi. Daha da önemlisi, bu durum stratejik bireysel yatırımcılar da olumsuz bir tutum almaya itebilir. Bu durum geçerli olursa, SHIB token’ı önümüzdeki günlerde düşük piyasa talebiyle karşılaşabilir. Toplu sipariş defterleri, mevcut konum itibariyle SHIB spot piyasalarında zayıflayan talebe işaret eden bir diğer hayati zincir içi grafiktir.

Grafiklerde belirtildiği gibi SHIB yatırımcıları 6,5 trilyon token için aktif satış emirleri verdi. Ayrıca mevcut konumda 10 kripto para borsasında listelenen 6 trilyon SHIB satın alma emrinden oldukça yüksek. Borsaların toplu sipariş defterleri, bir token ilişkin toplam aktif piyasa emirlerinin anlık görüntüsünü gösterebilir.

Genel olarak, talep düşük olduğunda birçok satıcı fiyatlarını düşürerek rekabet etmek zorunda kalabilir. Bu nedenle, balinaların işlem faaliyetlerindeki düşüş ve zayıflayan piyasa talebi birleşerek önümüzdeki günlerde SHIB fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.

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