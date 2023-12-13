Shiba Inu’da (SHIB) Dev Etkinlik: Bu İşlem Fiyatta Volatiliteye Neden Olabilir!

Kripto para piyasalarının popüler meme token’ı Shiba Inu (SHIB), uzmanlara göre bir boğa koşusunun önünü açabilecek ilgi çekici bir eğilim gösteriyor. Zincir içi analiz firması Santiment’in verilerine göre, borsalardaki Shiba Inu arzı 12 Kasım’dan bu yana %0,51 azaldı.

SHIB’de Arz-Talep İlişkisi

Shiba Inu’nun toplam 589,59 trilyon SHIB arzı ve dolaşımdaki 589,35 trilyon SHIB arzı göz önüne alındığında, yüzdelik düşüş önemli olmaya devam ediyor ve milyarlarca SHIB’i temsil ediyor. Shiba Inu’nun devasa arzının yaklaşık %7,85’i şu anda borsalarda tutuluyor. Kripto para biriminde olumlu sonuç ise borsalarda daha az SHIB olması. Ayrıca satış baskısının azalması anlamına gelebilir ve böylece potansiyel kazançlara zemin hazırlayabilir.

Daha fazla analist ve yatırımcının Shiba Inu token’larını kendi kendine saklamayı tercih etmesi nedeniyle arz muhtemelen düşüyor. Bu durum yatırımcıların token’larını satmak yerine gelecekteki olası ödüller için elde tutmayı tercih ettiklerini gösterebilir. Piyasada arzın azalmasıyla talepteki küçük bir artış, fiyatları hızla yukarı çekmek için yeterli olabilir.

SHIB’de Token Yakma

Yazı kaleme alındığında SHIB son 24 saat içerisinde %1,74 oranında bir düşüşle 0,000009455 dolar seviyesine geriledi. Shibarium’da patlayıcı bir işlem artışı görülürken Shiba Inu, başka bir büyük SHIB yakımı yaklaşırken ciddi bir arz azalması görmeye hazırlanıyor. Shiba Inu ekibi bu hafta içerisinde 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde üç farklı manuel yakma daha gerçekleştirecek.

Bu yakımların toplam değerinin önceki 8,2 milyar token yakma işlemini aşması bekleniyor. Ekip bunu SHIB Dergisi’nin dün yayınlanan altıncı ve son sayısında açıkladı. Shibarium’un toplam işlemleri hızla artarak 97.919.035’e ulaştı. Ayrıca Shibarium, başlangıcından sadece üç ay sonra günlük ortalama 7,5 milyon işlem gibi dikkat çekici bir rakama ulaştı. Tarihi verilere göre, kripto para birimlerinde her token yakma işlemi fiyatta volatiliteye neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.