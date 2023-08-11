Haftanın yavaş yavaş sonuna gelinirken çoğu altcoin son yedi günlük dönemde verdiği kayıplardan sıyrılmanın yollarını arayarak hareket ediyor. Shiba Inu (SHIB) da bu hırslı altcoinler’den biri ve yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,93’lük küçük artışla fiyatını 0,00001000 dolar seviyesinin hemen üzerine, 0,00001004 dolara atmayı başarmış durumda. Shiba Inu’ya ilişkin büyüme metrikleri yükseliş trendinde gibi görünürken, son 7 günde yüzde 16’nın üzerinde değer kazanan memecoin‘in haftayı çok daha büyük kazanç yüzdesi ile kapatma ihtimali olduğu görülüyor.

SHIB İçin Token Yakım Oranı Yeniden Artmaya Başladı

Son dönemde SHIB token’inin yakım oranının sınırlandığını ortaya koyan metrikler yeniden yükselişe geçti. Shibburn.com’un verilerine göre önde gelen memecoin’in token yakım oranı bir gecede yüzde 1,27’lik bir artış kaydetti ve toplamda 63.56 milyon adet SHIB yeniden kullanılmamak üzere ölü cüzdanlara gönderildi. Tek seferde en yüksek miktarda token yakma işleminde 13.57 milyon adet SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

Bu olumlu katalizörün yükseliş trendine girmesinin başlıca nedeni, memecoin’in topluluğunun yavaş yavaş Shibarium aracılığıyla başlayacak olan yeni dönem için yaptıkları hazırlık yapıyor oluşu yatıyor. Layer 2 ağı Shibarium, Shytoshi Kusama liderliğindeki çekirdek Shiba Inu geliştirici ekibinin Ethereum Blockchain’i üzerine inşa ettikleri bir ölçeklendirme çözümüdür.

Yenilikçi Layer 2 ağı Shibarium’un lansmanının yaklaşık bir hafta içinde Blockchain Futurist Konferansı’nda yapılması bekleniyor.

Memecoin Piyasasındaki Olumlu Hava da Shiba Inu’yu Destekliyor

Haftayı olumlu bir noktada kapatmak isteyen Shiba Inu’nun bu durumu son dönemde aşırı güçlü sinyaller veren memecoin piyasasını çevreleyen olumlu yatırımcı duyarlılığında geliyor. SHIB ekosistemindeki tokenler verdiği kayıpları ger kazanmaya çalışırken, Dogecoin (DOGE) ve PEPE (PEPE) gibi diğer önde gelen memecoinler de haftanın başından bu yana olumlu bir seyir izledi.

Piyasa uzmanları önümüzdeki günlerde yatırımcıların Shibarium lansman etkinliğini fiyatlamak için SHIB’e yönelebileceklerini değerlendiriyorlar. Bu SHIB’in fiyatında yeni zirvelere doğru hızlı artışlar olabileceği anlamına geliyor.