Shiba Inu eylülde zayıf seyrederken yıl sonu beklentisi güçleniyor

Shiba Inu ağustos ayını 0.00000504 dolar seviyesinde kapatırken, üçüncü çeyrekteki getirisi %20,4’e ulaştı. Bu tablo, kısa vadede eylül riskine rağmen yılın son bölümüne ilişkin beklentileri yeniden öne çıkardı. Fiyat geçmişi, token için iki farklı senaryoya işaret ediyor.

Eylül verileri temkinli görünümü destekliyor

Tarihsel veriler, eylül ayının SHIB için en zayıf dönemlerden biri olduğunu gösteriyor. CryptoRank verilerine göre token, sonbaharın ilk ayında ortalama %2,72 düşüş kaydetti. Medyan getiri ise eksi %2,99 seviyesinde bulunuyor. İzlenen yıllar içinde Shiba Inu yalnızca iki kez eylül ayını artıda tamamladı.

CryptoRank verileri, eylülün Shiba Inu için tarihsel olarak en zayıf aylardan biri olduğuna ve ortalama getirinin eksi bölgede kaldığına işaret ediyor.

Teknik görünüm de bu temkinli tabloyu destekliyor. TradingView günlük grafiğinde fiyat, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000537 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya kaldı. Ağustos ortasında bu çizginin üzerine çıkma girişimi satış baskısıyla sonuçsuz kalmıştı.

Göreceli güç endeksi olan RSI 51,56 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, alıcıların belirgin bir üstünlük kuramadığını ortaya koyuyor. Mevcut görünüm, sonbaharın başında yukarı yönlü kırılım için ek ivmeye ihtiyaç duyulabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik göstergedir. 50 civarı değerler piyasanın yön konusunda kararsız kaldığına, daha yüksek seviyeler ise alım iştahının güçlendiğine işaret edebilir.

Yılın son çeyreği için daha güçlü bir zemin oluşuyor

Buna karşılık orta vadeli görünüm daha yapıcı bir çerçeve sunuyor. 2026’nın üçüncü çeyreğinde elde edilen %20,4’lük getiri, tarihsel üçüncü çeyrek ortalaması olan %2,39’un belirgin şekilde üzerine çıktı. Bu durum, tokenin sonbahara önceki döngelere kıyasla daha sağlam bir zeminde girdiğini gösteriyor.

Üçüncü çeyrekteki %20,4’lük performans, Shiba Inu’nun tarihsel eğilimin üzerinde bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 23 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 0.00000492 dolar ile 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000471 dolar bölgesi destek alanı olarak öne çıkıyor. Her iki ortalamanın da yukarı eğimli olması, daha derin bir geri çekilmenin şimdilik sınırlanabileceğine işaret ediyor.

Gösterge Seviye Anlamı Kapanış fiyatı 0.00000504 dolar Ağustos sonu seviyesi Direnç 0.00000537 dolar 200 günlük hareketli ortalama Destek 1 0.00000492 dolar 23 günlük hareketli ortalama Destek 2 0.00000471 dolar 50 günlük hareketli ortalama

Geçmiş dönemlerde eylül ayındaki yatay ve sıkışık seyir, dördüncü çeyrek öncesinde taban oluşturmuştu. Tarihsel ortalamalara göre dördüncü çeyrek getirisi %71,2 düzeyinde bulunuyor. Ekim ayı ise piyasada sık kullanılan ifadeyle güçlü performans gösteren dönemlerden biri olarak öne çıkıyor ve ortalama %167,5 kazançla dikkat çekiyor.

Yakın vadede Shiba Inu’nun 0.0000047 dolar destek bölgesi ile 0.00000537 dolar direnç seviyesi arasında daralan bir bantta işlem görmesi bekleniyor. Bu teknik sıkışmanın hangi yönde çözüleceği, 2026’nın geri kalanında tarihsel zayıflığın mı yoksa güçlü yıl sonu eğiliminin mi ağır basacağını belirleyecek.