Shiba coin fiyatı uzun vadeli direnç çizgisini geçti ve düzeltmenin tamamlandığına dair işaretler veriyor. Shiba Inu (SHIB) için sırada ne var, Shiba coin artar mı? Gelin daha yakından bakalım.

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Shiba coin fiyatı uzun vadeli direnç çizgisini geçti ve düzeltmenin tamamlandığına dair işaretler veriyor. Peki Shiba Inu (SHIB) için sırada ne var, Shiba coin artar mı, gelin daha yakından bakalım.

Shiba Coin Artar mı? Shiba Yorumları

Shiba coin fiyatı, Ocak ayının sonunda uzun zamandır fiyatın önünde bir engel olarak hareket eden direnç çizgisini geçmeyi başarmıştı. Ardından, fiyat düşmeden önce 0,0000154 dolar ile yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Düşüşle birlikte 7 Mart’ta çizginin (siyah simge) dirençten desteğe döndüğünün teyiti gelmiş oldu. Fiyat o zamandan beri sıçrama yapmış olsa da günlük RSI hala 50’nin altında. Bu nedenle trendin yukarı yönünde olduğu henüz net değil

Fiyattaki yükselişin devam etmesi Shiba Inu fiyatını 0,0000147 dolardaki direnç bölgesine ulaştırabilir. Ancak, fiyat düşen direnç çizgisinin altına gerileyecek olursa trendin aşağı olduğunu teyit edecektir. Bu durumda, aşağı yöndeki fiyat hareketinin 0,00000850 dolardaki bir sonraki en yakın desteğe doğru hızlandığı gözlemlenebilir.

Shiba Inu Fiyat Analizi

6 saatlik zaman diliminde dalga analizi yapılarak gerçekleştirilen teknik analiz, SHIB fiyatındaki düzeltmenin tamamlanmış olabileceğini ortaya koyuyor. SHIB, Ocak ayında başlayan ve beş dalgadan oluşan yukarı yöndeki hareketi tamamlamış ve sonrasında A – B – C yapısında düştü. A:C dalgaları tam olarak 1:1 oranına sahipti.

Ayrıca, mevcut en yüksek seviye ile A dalgasının en düşük seviyesi (kırmızı çizgi) arasındaki örtüşme düzeltmenin tamamlandığını gösteriyor. Kısa vadeli düşen direnç çizgisinden gelecek bir kırılma ve 0.618 Fib (beyaz) desteğinin çalışması bunu doğrulayacak. Bununla birlikte, Shiba coin fiyatı düşen direnç çizgisini kırılamamasını 0,00000850 dolardaki desteğe düşüş izleyebilir.

Sonuç olarak, Shiba Inu fiyatının bir A – B – C düzeltmesini tamamlaması ve en az 0,0000160 doları doğru yükselmesi beklenebilir. Ancak, düşen direnç çizgisini geçemeyecek olursa fiyat 0,00000850 dolardaki destek bölgesine doğru düşebilir.