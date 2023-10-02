Sevilen Altcoin Rekor Kırdı! Yatırımcılar Hızla Geliyor!

Solana (SOL) geçtiğimiz hafta sonu durdurulamaz bir yükseliş yaşadı ve fiyatı 25 dolara yaklaştı. Bu yükselişin ardından son 24 saatte yüzde 11,68 yükselişle işlem gören popüler altcoin’in fiyatı 24,17 dolardan işlem görüyor. Son fiyat yükselişiyle birlikte Solana, Dogecoin (DOGE) ve Cardano‘yu (ADA) geride bırakarak piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para oldu.

Sevilen Altcoin Projesi Solana’nın SOL’unun Güçlü Yükselişi

SOL’un fiyatındaki istikrarlı yükselişin ardından 23,20 dolar direncini aşmayı başararak Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘dan (ETH) daha iyi performans gösterdi. Konsolidasyon aşamasına girmeden önce 24,47 dolar civarındaki son tepe noktasına ulaşan SOL, 24,50 dolar direncini test etmeye yaklaşmış durumda. Altcoin’in fiyatı, 18,75 dolardaki son dip seviye ile 24,47 dolarlık tepe seviye arasındaki yukarı yönlü hareketten elde edilen yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesinin oldukça üzerinde güçlü bir konumda bulunuyor.

Teknik açıdan SOL’un önündeki engellere bakınca, en yakın direnç seviyesinin 24,50 dolar civarında olduğu ve hemen ardından 25 dolarda daha önemli bir direnç olduğu göze çarpıyor. 25 dolar direncinin üzerinde olacak belirleyici bir kırılma, fiyatı 27,20 dolardaki dirence doğru itebilir ve sonraki kilit engel 28,80 dolar civarında bulunur. Yükseliş ivmesinin devam etmesi fiyatı potansiyel olarak 30 dolar seviyesine taşıyabilir.

Öte yandan SOL, 24,50 dolar ve 25 doların üzerinde bir dayanak noktası bulamayacak olursa, yönünü aşağı çevirebilir. Aşağı yönde ilk destek 23,20 dolar seviyesinin ve ilgili trend çizgisinin civarında bulunuyor.

İlk ana destek yaklaşık olarak 21,50 dolar seviyesi, son dip seviyesi olan 18,75 dolardan son tepe seviyesi 24,47 dolara kadar uzanan yukarı yönlü hareketten hesaplanan yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık gelmektedir. 21,50 dolar seviyesinin altında mum kapanışı olması durumunda, fiyat 20,50 dolar desteğine doğru düşebilir. Böyle bir senaryoda, kısa vadede 20 dolardaki destek seviyesine doğru daha fazla düşüş riski söz konusu.

Solana’nın TVL’si 2023’ün En Yüksek Seviyesinde

SOL’un fiyatı yükselirken, Solana da merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasında güçlü bir büyüme gösteriyor. Solana Blockchain’i üzerindeki kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL), 2023’ün en yüksek seviyesi olan 338,82 milyon dolara yükselmiş durumda.

Solana’nın TVL’si 2 Ekim itibariyle 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık yüzde 4,15’lik bir artış kaydederek 324.64 milyon dolardan 338.82 milyon dolara yükseldi. Genel olarak Solana’nın TVL‘sinin 2023 yılı boyunca önemli bir büyüme gösterdi. Yılın ilk gününde 210.47 milyon dolar olan TVL, o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 38 arttı.