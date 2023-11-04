SEC Yine Mağlup! XRP Konusunda Ripple’ın Eli Güçlendi!

Blockchain şirketi Ripple ve kendini işine adamış topluluğu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) aldığı son yasal darbenin ardından önemli bir zafer olarak nitelendirdikleri gelişmeyi kutlamakla meşgul. SEC’in 2021 yılında Aron Govil ve kontrol ettiği iki şirket olan Cemtrex ve Telidyne’deki yatırımcıları dolandırmakla suçlayarak Govil’e açtığı davada kritik bir gelişme yaşandı. ABD Temyiz Mahkemesi 2’nci Dairesi yatırımcıların mali zarara uğradığını kanıtlamadan SEC’in davalıya karşı tazminat talep edemeyeceğine hükmetti. Mahkemenin SEC – Govil davasındaki kararı Ripple ve XRP taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mahkeme Kararı Ripple’ın Elini Güçlendirdi

Hukuk analisti Jeremy Hogan, SEC – Govil davasında mahkemenin verdiği kararının Ripple‘ın elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Mahkemenin emsal kararı bir yatırımcının XRP’yi mevcut piyasa değerinden daha düşük bir fiyata satın alırsa, Ripple herhangi bir mali zarardan sorumlu tutulmamasını sağlayabilir. Bu durum SEC’i tehlikeli bir konumda bırakırken, Ripple için daha elverişli bir anlaşmanın önünü açabilir.

Bu arada, bu yasal zaferi çevreleyen tartışmaların çoğu SEC‘in Ripple’dan talep ettiği ağır cezaya odaklanmış durumda. Piyasa yorumcusu Yassin Mobarak, yatırımcıların önemli ölçüde etkilenmemesi durumunda SEC’in kurumsal satışlar için söylentilere göre 770 milyon dolarlık tazminat talebini uygulama kabiliyeti konusunda şüphelerinin olduğunu dile getirdi.

Buna ek olarak, XRP destekçisi avukat John Deaton da SEC’in 23 milyon dolarlık ilk tazminat talebinin sonunda sadece 130 bin dolara indirildiği geçmiş bir davaya işaret etti. Deaton, Ripple’ın davasında da benzer bir sonuç görülebileceği ve şirketin para cezasını başarılı bir şekilde müzakere edebileceğine inanıyor.

Karar XRP Topluluğunu Heyecanlandırdı

Ripple Hukuk Direktörü Stuart Alderoty, ABD Temyiz Mahkemesi 2’nci Dairesi‘nin SEC – Govil davasında verdiği ve SEC’in yatırımcıların uğradığı mali zarara ilişkin önemli bir kanıt sunmadan önemli bir tazminat talep etme yetkisininin bulunmadığı yönündeki kararının önemini vurguladı. “Zarar yoksa faul de yok” şeklinde kısaca özetlenebilecek bu kavram, Ripple’ın SEC’in girişimlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı yasal sıkıntılar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Dahası XRP avukatı Bill Morgan, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından SEC – Govil davasının dolandırıcılık iddiaları etrafında döndüğü ve bu gerçeğin açık olduğu yorumunu yaptı. Morgan, SEC’in sunabileceği hakkaniyetli çözümün kurum veya hükümete kazanç getirici hamlede bulunmaktan daha çok mağdurların zararlarının tazmin etmeye yönelik olması gerektiğini belirtti.