Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   SEC’in Vurduğu Cardano İçin Sırada Ne Var? Teknik ADA’da Bu Senaryoya İşaret Ediyor!

SEC’in Vurduğu Cardano İçin Sırada Ne Var? Teknik ADA’da Bu Senaryoya İşaret Ediyor!

Özet

  • Cardano (ADA), sert satış baskısı altında 0,24 dolar desteğinin üzerinde hareket ediyor.
  • Yatırımcı birikimi ve destek seviyesinin yeniden test edilmesi, yeni bir ralli için fırsat sunabilir.
  • Ancak, 0,3 dolar seviyesinin üzerine çıkabilmek için genel trend çizgisinin aşılması gerekmektedir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:39
17 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymet olarak sınırlandırması sonrası sert satış baskısı altında kalarak adeta ezilen Cardano’nun ADA’sı, 0,24 dolardaki güçlü desteğin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Popüler altcoin, son altı gün içinde piyasa katılımcıları arasında belirsizliğe işaret eden birkaç kısa gövdeli ve yüksek fitilli mumla yaktı. ADA için sırada ne var, işte Cardano fiyat analizi.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano, 10 Haziran’da 0,24 dolar desteğine dokunarak uzun kuyruklu bir ret mumu yaktı. Büyük satışların ardından gelen alım baskısı esas olarak indirimli fiyatlardan alım yapmak için harekete geçen yatırımcıların birikimiyle oldu. Dolayısıyla, devam eden düşüş trendi ve alıcılardan gelen talepte ortaya çıkan birikim, ADA fiyatında yatay harekete neden olmuş durumda. Satış baskısının güç kazanarak devam etmesi fiyatın yüzde 8 daha düşürerek 0,24 dolar desteğinin yeniden ziyaret edilmesiyle sonuçlanabilir.

Kritik önemdeki destek seviyesinde olacak böyle bir yeniden test (re-test), Cardano‘da yeni bir rahatlama rallisinin yaşanması için ek onay sağlayabilir. Ancak bu ralli, günlük fiyat grafiğinde yukarı yönde son iki aydır sürekli olarak düşüşe neden olan düşen trend çizgisiyle sınırlı kalabilir

Cardano Fiyatı 0,35 Doları Aşabilir mi?

ADA fiyatındaki mevcut yatay hareketin, popüler altcoin‘i çevreleyen aşırı satıştan sonra birikerek patlaması beklenen alım baskısını dengelemesi beklenebilir. Alıcılar ve satıcılar arasındaki bu savaş, 0,3 dolar ila 0,24 dolar arasında bir aralık oluşumunu tetikleyecek gibi duruyor. Bununla birlikte, alıcıların fiyatı 0,35 dolar seviyesinin ötesine taşıyabilmeleri için 0,3 dolar civarında kırılım yapmaları gerekiyor ve böyle bir kırılım için genel trend çizgisinin aşılması gerekiyor.

Cardano’nun günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinde ve aşırı satış koşullarından dolayı dengesiz hareketler yapıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir yükseliş trendinin oluşması için alım baskısı ile satış baskısının dengelenmesi şart. Ayrıca 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), güçlü satışların ortasında gelecek yükseliş karşısında dinamik bir direnç görevi görecek gibi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
İlgili Yazılar
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Çöküşleri Bilen İsimden Aykırı Bitcoin Yorumu! Her Şey Bu Seviyeye Bağlı!
Çöküşleri Bilen İsimden Aykırı Bitcoin Yorumu! Her Şey Bu Seviyeye Bağlı!
Elon Musk’ın Son Tweeti, XRP, DOGE ve MATIC Yatırımcılarına Yarayabilir!
Elon Musk’ın Son Tweeti, XRP, DOGE ve MATIC Yatırımcılarına Yarayabilir!
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Bitcoin ve Altcoin’ler Risk Altında! Nam Salan Analist Bu 2 Nedenden Dolayı Piyasanın Çökmesini Bekliyor!
Bitcoin ve Altcoin’ler Risk Altında! Nam Salan Analist Bu 2 Nedenden Dolayı Piyasanın Çökmesini Bekliyor!
Cardano (ADA) Yeniden Yeşil Işığı Yaktı: ADA İçin 2022 Benzeri Boğa mı Geliyor?
Cardano (ADA) Yeniden Yeşil Işığı Yaktı: ADA İçin 2022 Benzeri Boğa mı Geliyor?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Yatırımcılar Diğerleri Çakılırken Rekor Kırarak 2022’ye Damga Vuran Bu Altcoin’e Karşı Uyanık Olmalı!
Yatırımcılar Diğerleri Çakılırken Rekor Kırarak 2022’ye Damga Vuran Bu Altcoin’e Karşı Uyanık Olmalı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023