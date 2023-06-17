Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymet olarak sınırlandırması sonrası sert satış baskısı altında kalarak adeta ezilen Cardano’nun ADA’sı, 0,24 dolardaki güçlü desteğin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Popüler altcoin, son altı gün içinde piyasa katılımcıları arasında belirsizliğe işaret eden birkaç kısa gövdeli ve yüksek fitilli mumla yaktı. ADA için sırada ne var, işte Cardano fiyat analizi.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano, 10 Haziran’da 0,24 dolar desteğine dokunarak uzun kuyruklu bir ret mumu yaktı. Büyük satışların ardından gelen alım baskısı esas olarak indirimli fiyatlardan alım yapmak için harekete geçen yatırımcıların birikimiyle oldu. Dolayısıyla, devam eden düşüş trendi ve alıcılardan gelen talepte ortaya çıkan birikim, ADA fiyatında yatay harekete neden olmuş durumda. Satış baskısının güç kazanarak devam etmesi fiyatın yüzde 8 daha düşürerek 0,24 dolar desteğinin yeniden ziyaret edilmesiyle sonuçlanabilir.

Kritik önemdeki destek seviyesinde olacak böyle bir yeniden test (re-test), Cardano‘da yeni bir rahatlama rallisinin yaşanması için ek onay sağlayabilir. Ancak bu ralli, günlük fiyat grafiğinde yukarı yönde son iki aydır sürekli olarak düşüşe neden olan düşen trend çizgisiyle sınırlı kalabilir

Cardano Fiyatı 0,35 Doları Aşabilir mi?

ADA fiyatındaki mevcut yatay hareketin, popüler altcoin‘i çevreleyen aşırı satıştan sonra birikerek patlaması beklenen alım baskısını dengelemesi beklenebilir. Alıcılar ve satıcılar arasındaki bu savaş, 0,3 dolar ila 0,24 dolar arasında bir aralık oluşumunu tetikleyecek gibi duruyor. Bununla birlikte, alıcıların fiyatı 0,35 dolar seviyesinin ötesine taşıyabilmeleri için 0,3 dolar civarında kırılım yapmaları gerekiyor ve böyle bir kırılım için genel trend çizgisinin aşılması gerekiyor.

Cardano’nun günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinde ve aşırı satış koşullarından dolayı dengesiz hareketler yapıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir yükseliş trendinin oluşması için alım baskısı ile satış baskısının dengelenmesi şart. Ayrıca 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), güçlü satışların ortasında gelecek yükseliş karşısında dinamik bir direnç görevi görecek gibi.