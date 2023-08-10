Blockchain şirketi Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile girdiği mahkeme mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etmiş olsa da, dava henüz nihai olarak sonuçlanmış değil. XRP destekçisi avukat Jeremy Hogan nihai karar ve temyiz için potansiyel zaman çizelgesi hakkındaki görüşlerini paylaşarak bu konudaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

SEC-Ripple Davası 2024’ün Yazında Sonuçlanabilir

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett tarafından 9 Ağustos’ta paylaşılan duruşma öncesi planlama emrine göre, SEC‘in Ripple’a açtığı davaya bakan Yargıç Analisa Torres geçtiğimiz günlerde mahkemenin 2024 yılının ikinci çeyreğinde dava için bir jürili duruşma planlamaya çalışacağını ve her iki tarafa da 23 Ağustos’a kadar jürili duruşma için kendi tarihlerini sunmalarını emretti.

Terrett’in yaptığı bu paylaşımı kendi X hesabından paylaşan Hogan, bireysel davalı duruşmasının Mayıs 2024 civarında başlayacağı yorumunu yaptı ve bunun aynı zamanda dava için nihai kararının en erken 2024 yazının sonlarına doğru çıkmayacağını ve herhangi bir temyizin 2025’e kadar süreceği anlamına geldiğini ekledi. Uzmanlar mahkemenin nihai kararındaki gecikmelerin XRP ve Ripple için iyi, Gary Gensler yönetimindeki SEC için ise özellikle mali açıdan daha fazla kayıpla sonuçlanabilecek olmasından dolayı kötü olduğunu değerlendiriyorlar. Hatta Ripple’in ilk temyizi bir sonraki ABD başkanlık seçimine ve hatta ötesine kadar uzatabileceği üzerinde duruyorlar.

SEC’in Temyiz Hamlesi

Günün ilk saatlerinde SEC’in mahkemenin Ripple kararını temyize götürmek için mahkemeden izin alması geceye bomba gibi düştü. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, SEC’in henüz temyize gitme hakkının bulunmadığına dikkat çekerek, ABD’li federal düzenleyici kurumun yalnızca geçici temyiz başvurusunda bulunmak için mahkemeden izin talep ettiğini belirtti. Alderoty, Ripple’ın SEC’in bu talebine yanıtını önümüzdeki hafta mahkemeye sunacağını da açıkladı.

Alderoty özellikle savunma avukatı James K. Filan‘ın attığı tweet’e atıfta bulunarak SEC’in Ripple’ın XRP alıcılarına ticaret platformları üzerinden ‘programatik’ teklifler yoluyla yaptığı satışlar ve ‘diğer dağıtımlar’ yoluyla yaptığı satışlarla ilgili olarak geçici temyiz başvurusunda bulunmak için mahkemeden izin talep etmek üzere gerekçesini özetleyen bir mektup sunduğunu da ekledi.

SEC’in Ripple’a açtığı davanın merkezinde yer alan XRP, ABD’li federal düzenleyici kurumun temyiz hamlesi sonrası yönünü aşağı çevirdi. Son 24 saatte yüzde 2,15 düşen XRP, yazım sırasında 0,627 dolardan işlem görüyor.