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  •   SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!

SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!

Özet

  • SEC'in Binance ve CZ'ye dava açmasının ardından hız kazanan çıkışlarla borsadan $700 milyonun üzerinde çıkış oldu.
  • Kripto para borsasının stablecoin bakiyesi ise sağlıklı kaldı.
  • SEC'nin birçok altcoin'i menkul kıymet olarak sınıflandırması ise özellikle metaverse altcoin'lerinde düşüşe neden oldu.
12:33
6 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao‘ya (CZ) federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmasının ardından kripto para piyasası sert düştü. Nansen.ai’den alınan veriler, tüm kripto para borsaları genelinde Binance’den son 24 saatte 700 milyon doların üzerinde çıkış olduğunu gösteriyor.

Binance’den 719 Milyon Dolarlık Çıkış

SEC’in Binance ve kurucusu CZ’ye dava açtığını duyurmasının ardından hız kazanan çıkışlarla birlikte son 24 saatlik zaman diliminde borsadan net 719.18 milyon dolarlık çıkış oldu. SEC’in Binance’e dava açtığını duyurmasının ardından ABD işlem saatlerinde net çıkışlar 230 milyon dolara ulaştı.

Görünüşte şaşırtıcı olan ve yavaşlama belirtisi göstermeyen net çıkışa rağmen, Nansen verileri Binance’in stablecoin bakiyesinin sağlıklı kaldığını ortaya koyuyor. Kripto para borsasının stablecoin bakiyesi şu anda 8 milyar doların biraz üzerinde ve yedi günlük stablcoin çıkışı 519 milyon dolar ya da varlıkların yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor. Bir sonraki en yüksek varlığın tutulduğu kripto para borsası OKX‘in bakiyesi ise 4 milyar dolar.

Seul merkezli kripto analiz şirketi CryptoQuant, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Binance’den olan para çekme işlemlerinin tarihsel normlar dahilinde normal seviyede olduğuna dikkat çekti.

SAND, MANA Düşüşlere Öncülük Ediyor

SEC’in açtığı davada ayrıca Binance’in BNB‘si, Solana’nın SOL‘u, Cardano’nun ADA‘sı, Polygon’un MATIC‘i, Coti’nin COTI‘si, Algorand’ın ALGO‘su, Filecoin’in FIL‘i, Cosmos’un ATOM‘u, Sandbox’un SAND‘ı, Axie Infinity’nin AXS‘si ve Decentraland’ın MANA‘sı dahil olmak üzere birçok altcoin’i menkul kıymet olarak sınıflandırması da altcoin piyasasının ayrıca sarsılmasına neden oldu. Söz konusu altcoin’lerin çoğu Asya işlem saati boyunca aşağı yönde hareketine devame tti.

Özellikle metaverse altcoin’lerinin sert düştüğü, bu altcoin‘lerdeki düşüşe SAND ve MANA’nın liderlik ettiği görüldü.

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