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  •   SEC Başkanı Gensler, ABD Ordusunun Sorularını Yanıtladı: Şok Kripto Para Tavsiyesi!

SEC Başkanı Gensler, ABD Ordusunun Sorularını Yanıtladı: Şok Kripto Para Tavsiyesi!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasını "Vahşi Batı" olarak adlandırdı ve birlikleri FOMO'ya kapılmamaları konusunda uyardı.
13:10
12 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para karşıtı konuşmaları için yeni bir dinleyici kitlesi buldu: Amerika Birleşik Devletleri ordusu.

“Burası Vahşi Batı Gibi”

11 Ocak’ta ABD ordusu, SEC Başkanı Gary Gensler’in ve SEC üyesi Caroline Crenshaw’un ABD askerlerinin paralarını nasıl ve nereye yatırmaları gerektiği konusunda finansal tavsiyelerini almak üzere 2023’ün ilk Twitter Space’ine ev sahipliği yaptı.

Çavuş Lawrence Holmes, “kripto paralar gibi alternatif yatırımları arayan askerler olduğunu” belirterek, ikiliye kripto para yatırımının ne gibi riskleri olduğunu sordu. Holmes’ın sorusuna yanıt veren Gensler, “Burası Vahşi Batı gibi” dedi ve “Bu 10 bin ya da 15 bin token’ın çoğu başarısız olacak. Tarih bize mikro para birimleri için fazla yer olmadığını söylüyor, yani biliyorsunuz bizde ABD doları var ve Avrupa’da Euro ve benzerleri var.” eklemesini yaptı.

Askerlere kripto paraların “son derece spekülatif” ve “uygunsuz” olduğunu söyleyen Gensler, FOMO’ya (kaçırma korkusuna) kapılmamaya davet ederek “Bunların çoğu menkul kıymetler yasalarına uymuyor, ancak uymaları gerekiyor.” dedi. Gensler ayrıca, “gerçek olamayacak kadar iyi” bir getiri sunan bir yatırım aracı görüldüğünde bunun muhtemelen kripto para temelli bir yatırım aracı olacağını iddia etti.

“Şeffaflık Yok”

Öte yandan Crenshaw, Gensler’in kripto paraların “yapılan dolandırıcılıklarla dikkat çektiğini” söyleyen yorumlarına ekleme yaparak şunları söyledi:

Şeffaf olduklarını iddia ediyorlar. Evet, Blockchain’de olanlar şeffaf ama geriye kalan hiçbir şey şeffaf değil ve bence son günlerde bunun bazı örnekleri açıkça görüldü.

Kripto paralara yatırımı yapmayı düşünenlerin portföylerinin yüzde kaçını onlara ayırmaları konusunda bir soruya yanıt veren Crenshaw, bu konuda dikkatli ve özenli bir şekilde değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

SEC’in ABD ordusu personelinin paralarını nereye yatırması gerektiğine ilişkin tavsiyesi konusunda Crenshaw, birliklere federal çalışanlar ve hizmet üyeleri için devlet destekli bir emeklilik planı olan Thrift Savings Plan’a (TSP) “mümkün olduğunca çok” yatırım yapmalarını belirtti.

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