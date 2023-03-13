Kripto paralar için yoğun bir gün daha, önümüzdeki dakikalar son derece kritik öneme sahip.

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Kripto para piyasaları ABD bankacılık sistemindeki zincirleme iflasların şokuyla ciddi kayıplar yaşadı. Ve artık harekete geçiliyor. Müşteri mevduatları 3 banka için garanti edildi fakat daha fazla bankanın düşük faizli uzun dönem ABD tahvilleri nedeniyle zarar etmesinden endişe ediliyor. Bilançosundaki riski doğru ayarlayamayan 3 banka şimdiden kepenkleri indirdi.

ABD Bankacılık Krizi

Saat 16:30’da hisse senedi piyasaları açılacak ve yatırımcılar federal bir desteğin etkilerini değerlendirirken hisse senetleri Pazartesi günü yükselişle açılabilir. Cuma günü Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %1,07 düşerek haftayı %4,44 düşüşle kapattı ve Haziran ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi. S&P 500 Cuma günü %1,45 düşerek haftayı %4,55 düşüşle kapatırken, Nasdaq Composite gün içinde %1,76 ve hafta içinde %4,71 değer kaybetti.

Biden Bankacılık Konuşması

İkinci olarak saat 16:00’da ABD Başkanı Biden bankacılık sisteminin içinde bulunduğu duruma dair bir değerlendirme konuşması yapacak. Burada gelecek güven verici açıklamalar yatırımcıların rahatlamasını sağlayabilir. Fed’in sıkı para politikasını gevşetmesi gerektiğine dair yapılacak sürpriz açıklamalar için çok daha büyük bir toparlanmaya zemin hazırlayabilir.

Mevduatlar Garanti Altında

Üçüncü olarak Federal düzenleyiciler bu hafta sonu Silicon Valley Bank müşterilerini korumak için devreye girdi. Garanti edilen rakamın 250 bin dolar oluşu ABD vatandaşlarını diğer bankalardaki varlıklarını bu kaotik süreçte çekmeye itiyor. Yetkililere göre plan, mevduat sahiplerinin FDIC tarafından sigortalanmasını öngörüyor ve kurtarma paketlerine ya da vergi mükellefi dolarlarına dayanmayacak. Hazine Bakanlığı, Federal Rezerv ve FDIC ortak bir açıklama yayınlayarak “bankacılık sistemimize olan kamu güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumak için kararlı adımlar attıklarını” belirtti. İflas eden bankalarda parası olanlar herhangi bir kayıp yaşamayacak.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Dördüncü olarak kripto paralar hareketlendi. Kripto para birimleri, SVB için bir hükümet desteği haberiyle yükselişe geçerek, 24 saat içinde 70 milyar dolardan fazla değer kazandı. Kümülatif değer yeniden 1 trilyon doları aştı. Kripto borsası Luno’nun kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı Vijay Ayyar şunları söyledi;

“Fed’in hafta sonu bankalar ve özellikle de Silicon Valley Bank için bir destek açıklaması göz önüne alındığında, piyasalar mevduat sahiplerinin parasının güvende olduğunu ve büyük bir potansiyel bank run’ın önlendiğini bilerek coşkulu hale geldi”.

Yükseliş devam edebilir.

İngiltere Harekete Geçti

HSBC Pazartesi günü yaptığı açıklamada SVB’nin Birleşik Krallık’taki iştirakini 1 Sterlin karşılığında aldı. Satış, SVB İngiltere müşterilerinin Cuma günü itibariyle yaklaşık 6.7 milyar sterlin olan mevduatlarını koruyacak. HSBC Grup CEO’su Noel Quinn şunları söyledi;