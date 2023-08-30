Bitcoin Cash (BCH), kripto para piyasasının dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’lik bir değer artışı kaydeden BCH, 218 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin Cash, kaydettiği son değer artışları ile birlikte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Grayscale davası, kripto para piyasasında güçlü bir etki yarattı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte gün içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle de hızla yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Curve DAO Token (CRV), Casper (CSPR) ve Huobi Token (HT) gibi piyasadan negatif ayrışan kripto para birimleri gün içerisinde de değer kaybetmeye devam etse de piyasadaki bu yükseliş eğilimi çok sayıda altcoin’in çift haneli değer artışları kaydetmesine neden oldu. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin Cash de (BCH), piyasanın yeniden yükseliş eğilimi göstermesi ile birlikte çarpıcı bir yükseliş kaydetti. BCH’nin piyasa değeri, kaydedilen son yükselişlerin ardından 4,2 milyar dolar seviyelerini aşarken 24 saatlik toplam işlem hacmi ise %250’nin üzerinde bir artış gösterdi.

Değer Artışı Yüzde 15’e Ulaştı

Bitcoin Cash (BCH), kripto para piyasasının yönünü yeniden yukarı çevirmesi ile birlikte çoğu kripto para birimi gibi gün dün gün içerisinde yükselişe geçerek çift haneli değer artışları kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisine %15 değer kazanan Bitcoin Cash (BCH), 218 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca Bitcoin Cash (BCH), dün lider kripto para birimi BTC‘nin kısa bir süreliğine 28.000 dolar seviyelerinin üzerine çıkması ile birlikte 226 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kaydettiği son değer artışları ile birlikte Bitcoin Cash (BCH), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok yükselen ikinci kripto para birimi oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.