Rusya Merkez Bankası (CBR), dijital ruble olan merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) diğer ülkelerin ödeme sistemleriyle entegrasyonu hakkında şimdiden tartışıyor. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın sınır ötesi ödemeleri ve mutabakatları tamamlamak için diğer dijital para birimi sistemleriyle farklı entegrasyon olasılıklarını araştırdığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanından Açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina birçok ülkenin halihazırda dijital para birimlerini geliştirdiğini belirtti. Rusya Merkez Bankasının şu anda dijital rublenin bu sistemlerle etkileşim kurmak için geliştirebileceği entegrasyon prosedürlerini tartıştığını söyledi. Rus devlet haber ajansı TASS’a göre Nabiulliana bu tartışmaların sınır ötesi dijital ödemeler de dijital rublenin kullanılmasına yönelik olduğunu açıkladı.

“Burada iki seçenek uygulanabilir; platformumuz ile başka bir ülkenin dijital para platformu arasında etkileşim ve dijital para platformlarının bağlanabileceği ortak bir sunucu merkezi oluşturmak.”

Nabiullina, dijital rublenin ana akım olarak benimsenmesinin 2025’te gerçekleşebileceğini açıklayarak her iki seçeneğin de dost ülkelerle tartışıldığını detaylandırdı. Bu açıklama 6 Temmuz’da Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova tarafından dijital ruble ile ilgili gerekli yasal çerçevenini oluşturulduğuna ilişkin açıklamasından bile önce yapıldı.

Pilot Denemeler ve Yasal Onay

Rusya Merkez Bankası’nın dijital rubleyi sınır ötesi bir ödeme sisteminin parçası halinde kullanmaya olan ilgisi ocak ayında yapılan açıklamada özetlendiği için yeni değil. Ocak ayında yapılan açıklamada zaten Nabiullina sınır ötesi dijital ruble ödeme sisteminin geliştirilmek için için seçeneği olduğunu açıklamıştı. Ardından bir çok finansal kurum ve banka ile tüketiciden işletmeye (consumer-to-business) pilot denemesi de duyuruldu.

Kapsamlı bir pilot testin ağustos ayında başlaması planlanıyor çünkü Rusya Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Devlet Duması bu dijital para birimini çıkarma çerçevesini tanımlayan Dijital Ruble yasasını yakın zamanda onayladı. Bu denemeye nisan ayında başlanması bekleniyordu ancak Devlet Duması ilgili düzenlemeleri onaylamadı ve bu da gecikmeye neden oldu.