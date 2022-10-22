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Devam eden davaları nedeniyle çok fazla baskıya maruz kalan Ripple (XRP), geçtiğimiz günlerde olumlu gelişmelere tanık oldu. Bir veri analiz firması olan Santiment’e göre, kripto para topluluğu XRP’ye karşı olumlu bir duruş sergilemeye devam ediyor .

XRP İlgisi

Kripto analitik firması Santiment’e göre, yatırımcıların Ripple’a karşı olan son zamanlardaki hissi olumluya döndü. Oluşan pozitif görünümle birlikte uzmanlar tarafından XRP için 4. çeyrekte bir toparlanma bekleniyor. Ayrıca aynı gelişme Bitcoin (BTC), Cardano (ADA) ve Binance Coin (BNB) gibi diğer kripto para birimleri için de gözlendi. Bununla birlikte yakın tarihli bir tweet’te Ripple, teknik incelemesini kullanarak finansal aracıların kripto para birimlerine nasıl entegre edebileceğini genişletti. Bu durum Ripple’ın aktif olarak diğer finansal kurumlarla işbirlikleri aramaya çalıştığını gösterebilir.

Ripple’ın ortaklıkları ve işbirliklerini kolaylaştırmaya yönelik coşkulu girişimlerine rağmen, XRP’nin daha kat etmesi gereken uzun bir yol var olduğu belirtiliyor. Yazı kaleme alındığında Ripple’ın günlük aktif adresleri geçen aya kıyasla bir düşüşe tanık oldu ve bu durum Ripple ağındaki kullanıcıların etkinlik açısından daha az bir performans gösterdiğinin işareti olabilir. Azalan aktiviteyi gösteren başka bir ölçü de Ripple’ın fiyat hareketi olduğu belirtiliyor.

Pozitif XRP Gelişmeleri

Belirtilen gelişmelerle birlikte XRP için bir başka düşüş işareti de geliştirme faaliyetindeki gerileme olduğu söyleniyor. Geliştirme faaliyetinin geçtiğimiz aydaki istikrarlı düşüşü, Ripple ağındaki gelecekteki yükseltmeler ve güncellemeler üzerindeki çalışmaların yavaşlamış olabileceği anlamına gelebilir. Yanı sıra son birkaç gün içinde Ripple’ın ağ büyümesinde hafif bir artış gözlemlendi. Yaşanan artış, yatırımcıların yenilenen ilgisinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca Ripple’da piyasa değeri hakimiyeti açısından da büyüme gözlemlendi. Ripple’ın piyasa değeri hakimiyetin de son birkaç ay içerisinde muazzam bir artış gözlemledi. Bu değer son 30 günde %10,39 oranının üzerinde değer kazandı.