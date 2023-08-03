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  •   Ripple’da (XRP) SEC Sonrası Umutlar Yükseliyor! Ripple’a İddialı Fiyat Hedefi!

Ripple’da (XRP) SEC Sonrası Umutlar Yükseliyor! Ripple’a İddialı Fiyat Hedefi!

Özet

  • - Ripple, SEC davasında zafer elde ederek düşüş eğilimini tersine çevirmeye başladı.
  • - Uzmanlara göre XRP'nin fiyatı artış potansiyeli taşıyor, 10 dolar hedefi umut veriyor.
  • - Kripto para piyasası uzmanları XRP'nin fiyatını 10 dolara yaklaştırabilecek faktörleri inceledi.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
14:00
3 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Ripple (XRP), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı davada Blockchain şirketi Ripple’ın büyük bir zaferiyle token’ın elde ettiği kazanımları tersine çevirmeye başlayan düşüş eğilimi sürüyor. Ayrıca token kripto para piyasasının geri kalanını takip etmesine rağmen yatırımcılar arasında umut devam ediyor.

Ripple’da Fiyat Beklentisi!

Popüler altcoin XRP, Ocak 2018 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 dolara (ATH) ulaştığı ve sadece bir ay önceki 0,22 dolardan %1,445 yükseldiği zaman olduğu gibi, fiyatını önemli ölçüde artırma kapasitesini gösterdi. XRP’nin mevcut konumdaki fiyatının 0,66 Dolar olduğu düşünüldüğünde, bu durum %1,415’lik bir artışı temsil edeceği için uzmanlara göre 10 dolar fiyatına ulaşmanın gerçekten mümkün olduğu anlamına geliyor.

Bunu göz önünde bulunduran analistler, XRP’nin tek başına veya birlikte hareket ederek gıpta ile bakılan 10 dolar fiyat seviyesine yaklaşmasına yardımcı olabilecek faktörleri analiz etti. Ripple, SEC’e karşı büyük bir zafer kazanmış olsa da, özellikle bazı hakimler Yargıç Analisa Torres’in kararını sorgularken, dava henüz bitmedi. Torres’in kararının XRP’ye güçlü bir ivme kazandırdığı düşünülürse, dava sonunda Ripple’ın lehine sonuçlanırsa benzer bir şey olabilir.

Ripple’da 10 Dolar Hedefi!

Bununla birlikte kripto para piyasası uzmanı Cryptoinsightsuk’un görüşüne göre, SEC sonrası XRP vakası için 10 dolara ve hatta 15 dolara küçük bir boğa koşusu (diğer senaryolardan biri 20 dolara ve hatta 30 dolara daha fazla bir yükselişi içeriyor) için potansiyel fiyat sonuçları arasında yer alıyor.

Sınırlar ötesinde değer aktarmanın hızlı, uygun maliyetli ve verimli bir yolu olarak tasarlanan XRP, şimdiden bazı büyük finans kurumlarının dikkatini çekti ve bu sektördeki güçlü paydaşların daha fazla ilgisi XRP’nin hem talebini hem de fiyatını artırmaya yardımcı olabilir.

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