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Ripple’da (XRP) Devasa Hareketlilik: 100 Milyon Token Transferi!

Geçtiğimiz günlerde devasa işlemlerle gündeme gelen Ripple'da (XRP), bu kez 100 milyon token trasfer edildi! İşte detaylar!
23:30
3 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri balinaları takip platformu olan Whale Alert’e göre, yaklaşık 12 saat önce Ripple (XRP) blok zinciri hizmetleri sağlayıcısı, “anonim” olarak etiketlenen cüzdana tek transferde 100 milyon XRP transferi yapıldı.

XRP Transferi

Whale Alert’dan elde edilen verilere göre yaklaşık 12 saat önce popüler altcoin XRP balinalar tek transferde 100 milyona yakın tokenı, şirketin anonim olarak belirttiği bir cüzdana aktardı. XRP balinalar son iki gün içerisinde 300 milyona yakın token transferi gerçekleştirdi. Belirtilen balinalar geçtiğimiz ay içerisinde de benzer şekilde devasa işlemleri ile gündeme gelmişti.

Bununla birlikte on-chain cüzdan takipçisi olan Bithomp bahsi geçen devasa token yığınının, Ripple tarafından fonları şirketin ötesine taşımak için sıklıkla kullanılan bir adres olan RL18-VN’ye gönderdiğini öne sürdü. Ripple şirketi geçtiğimiz yıllarda bu cüzdandan kripto para borsalarına, kurumsal müşterilere ve hayır kurumlarına token transferi gerçekleştiriyordu.

Öte yandan 1 Eylül tarihinde bloke fonlardan bir milyar XRP piyasaya sürülmüştü. Ancak 700 milyon token aynı gün tekrar kilitlendi ve daha sonra dolaşımdaki arza eklenmek üzere 300 milyon token ayrıldı. Yukarıda belirtilen 100 milyon XRP transferinin, piyasaya sürülen yeni tokenlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

290 Milyon XRP

100 milyon işlemiyle ilgili haberin yanı sıra Whale Alert, yaklaşık 290 milyon XRP taşıyan birkaç büyük transfer de tespit etti. Büyük miktarlarda XRP, Bittrex borsasından Meksika merkezli Bitso ve Bitstamp borsalarına transfer edildi. Bitso ayrıca Ripple’ın ODL (talep üzerine likidite) teknolojisine dayalı likidite kaynaklarından birini işletiyor, bu nedenle genellikle satın alma ve diğer kripto para borsalarına transfer gibi işlemlerde XRP kullanıyor. Ripple şirketinin kendisine gelince, aynı zamanda ODL platformlarından biri olan Bitstamp borsasına 30.000.000 XRP token transfer etti. Şirketin token gönderimi esnasında, yukarıda bahsedilen RL18-VN cüzdanı kullanıldı.

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