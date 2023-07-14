Kripto para sektörünün büyük bir heyecanla uzun süreden beri beklediği iyi haberler sonunda geliyor. XRP hakkında verilen menkul kıymet olmadığı kararı üzerine Coinbase ve Kraken gibi borsaların XRP listeleme yarışına girmesi kesinlikle sektörü bir anda toparladı. Ancak mahkemede verilen bir karar birçok kişinin gözünden kaçmış olabilir ve Ripple yöneticileri bununla ilgili açıklamada bulundu.

XRP İçin İkinci Karar

Mahkeme, XRP’nin menkul kıymet olmadığını belirtse de ABD içerisinde Ripple tarafından yapılan kurumsal satışların menkul kıymet olabileceğine hükmetti. Bu da aslında Ripple’ın her yıl yaptığı kurumsal XRP satışları ile ilgili büyük bir riski ortaya çıkardı. XRP satışları, bu kapsamda durma noktasına mı gelecekti?

Ripple ekosisteminin en ünlü isimlerinden olan geliştirici Leonidas, konu hakkındaki kritik soruyu da soran kişi oldu. Leonidas, Ripple’ın kendi mali raporlarına göre programlı kurumsal satışları olduğuna dikkat çekti. Bunun 2019 dördüncü çeyrekte durduğu görülürken artık bunların yerini ODL satışlarının aldığını aktardı. Alınan ön karar ise ODL odaklı satışların menkul kıymet olduğunu vurguluyordu. Peki şimdi ne olacak?

Ripple, XRP Satışlarında Kararlı

Ripple CTO’su ve sektörün en tanınan isimlerinden David Schwartz, buna yanıt veren isim oldu. Schwartz şu an Ripple olarak hala bu konuyu çözmeye çalıştıklarını belirtti. Ripple’ın şu an ABD içerisinde ODL odaklı satışları bulunmuyor ve bunları yapamıyor olmak da CTO’ya göre çok bir sorun teşkil etmiyor. ABD içerisinde hala ODL satışı yapılacağını belirten CTO, bunun tek şartının ise satılan XRP’nin Ripple kaynaklı olmaması olduğuna işaret etti.

Bu da aslında XRP’lerin başka kurum aracılığıyla kurumlara satılabileceğine işaret ediyor. XRP satışları yatırımcılar tarafından kötü gözle bakılan bir durum oldu ve her zaman XRP fiyatını baskıladı. Bunun ABD içerisinde kısıtlama almış olması ise aslında XRP yatırımcıları için iyi haber. Ancak duruma göre Ripple bir şekilde bu satışları devam ettirmeyi ve para kazanmayı sürdürmeyi amaçlıyor.