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  •   Ripple’ın XRP’si İçin Meraklı Bekleyiş Sürüyor! Bu Senaryo Öne Çıkıyor! İşte Sıralı Hedefler!

Ripple’ın XRP’si İçin Meraklı Bekleyiş Sürüyor! Bu Senaryo Öne Çıkıyor! İşte Sıralı Hedefler!

Özet

  • Ripple'ın XRP'si, 0,46 dolardaki güçlü destek ile 0,5 dolardaki güçlü direnç arasında sıkışmış durumda.
  • XRP, kırılması ile çalışacak olan boğa bayrağı formasyonuyla bir sonraki büyük hareket için hazırlanıyor gibi görünüyor.
  • En olumsuz senaryoda XRP fiyatı 0,46 dolar desteğinin altına inebilir ve 0,44 dolar ve 0,4 dolara doğru hareket edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:01
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple‘ın XRP‘si yeni haftaya 0,46 dolardaki güçlü desteği ile 0,5 dolardaki güçlü direnci arasındaki bölgede başladı. Asya işlem seansını boyunca 0,46 dolar civarında hareket eden popüler altcoin’in hafta sonundan bu yana neredeyse tam olarak durduğu yerde duruyor.

XRP Fiyatı Boğa Bayrağı Formasyonunun Kırılımı İle Uçabilir

Mevcut kısa vadeli teknik görünüme göre, 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yukarı yönlü hareketi 0,4727 dolarla sınırlıyor. Öte yandan, sınır ötesi para havalesi altcoin’i 0,46 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başarırken 200 günlük EMA’sı 0,4574 dolarda duruyor.

Piyasa değeri 24.5 milyar dolar ve işlem hacmi 435 milyon dolar olan altıncı en büyük kripto para ve aynı zamanda en büyük 5’nci altcoin, günlük grafikte bir boğa bayrağı formasyonunun oluşması sayesinde bir sonraki büyük kırılım için hazırlanıyor gibi duruyor. Boğa bayrağı formasyonu,  XRP fiyatının Mayıs ayında 0,413 dolardan 0,56 dolara fırlaması sırasında olduğu gibi bir yükseliş trendinde duraklama olduğunu gösteren yükselişin devamı formasyonudur. Üç farklı aşamadan oluşan formasyon bayrak direği, bayrak ve kırılımdan meydana gelir. Fiyattaki sert yükseliş bayrak direğini oluştururken, bayrak paralel destek ve direnç çizgisine sahip bir konsolidasyon aşamasıdır ve fiyat yükseliş trendine devam ettiğinde ise kırılma olur.

XRP‘de yeni satın alım için bekleyen yatırımcılar, fiyatın söz konusu formasyonun direncinin üzerine çıkar çıkmaz harekete geçmek isteyebilirler. Daha temkinli hareket eden yatırımcıların ise altcoin’in 0,48 dolardaki ara direnç aşılana kadar beklemeleri faydalarına olabilir. Her iki durumda da XRP için en yakın sıralı hedefler 0,52 dolar ve 0,58 dolar olacak.

XRP İçin En Olumsuz Senaryo

Bir yükseliş formasyonunun çalışması için gereken kırılım ne kadar gecikecek olursa fiyat o denli ayıların baskısı altına girer. XRP için bu durum 0,46 dolar desteğinin ve 200 günlük EMA’nın (mor) fiyata sunduğu desteğin her geçen gün zayıfladığı anlamına geliyor.

XRP’de alıcı sıkışıklığı bölgesinin altında olacak düşüşler teknik görünümün negatife dönmesine ve XRP fiyatının sırasıyla 0,44 dolar ve 0,4 dolardaki ara desteklere doğru hareket etmesine neden olabilir.

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