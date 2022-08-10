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Ripple (XRP) Bu Kripto Paraya Göz Koydu! Fiyatı Yüzde 25 Arttı!

Satın almanın kapsamı henüz netleşmiş olmasa da ilgili altcoin yüzde 25'ten fazla artış yaşadı.
19:00
10 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto paralardan biri olan Ripple daha fazla büyüme için satın alma seçeneklerini değerlendiriyor. SEC ile başı belada olan şirket, birçok alanda çalışmalarına hız kazandırdı. Bununla birlikte işlerini büyütmek için zor durumdaki kripto şirketlerinden birini satın almayı da değerlendiriyor. Peki hangi kripto para şirketini satın alacak?

İçerik Rehberi

Ripple Haberleri

Reuters’in bildirdiğine göre, San Francisco merkezli blockchain şirketi olan Ripple Labs iflas süreci başlatan Celsius ile ilgileniyor. Dosyalara göre süreci devam eden iflas davasında temsil edilmek isteyen Ripple daha hızlı büyüme için Celsius’u veya varlıklarını satın alabilir. Temmuz ortasında Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan Celsius, müşteri varlıklarını iade edebilmek için iyi bir satış teklifi arıyor.

Sözcü, Ripple’ın Celsius’u doğrudan satın almakla ilgilenip ilgilenmediğini söylemeyi reddederek şunları söyledi;

“Celsius ve varlıkları hakkında bilgi edinmek ve herhangi birinin işimizle ilgili olup olmayacağını öğrenmekle ilgileniyoruz. Ripple, son kripto piyasası kargaşası boyunca katlanarak büyümeye devam etti ve şirketi stratejik olarak ölçeklendirmek için aktif olarak birleşme ve satın alma fırsatlarını arıyor”.

CEL Token

İflas kararı sonrasında fiyatı 0,15 dolara kadar düşen CEL token bugün 2,26 dolardan alıcı buluyor. Ripple’ın şirketle ilgilendiği haberi fiyatı yukarı çekti. Aslına bakarsak CEL fiyat hareketlerinin spekülatif olduğunu söyleyebiliriz. Dün şirket kurucusunun varlıklarını satmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Ancak CEL token yine de yükselişine devam etti. Temmuz ayındaki fiyat dalgalanması sırasında birçok uzman, CEL token fiyatının Celsius tarafından şişirildiğini iddia ediyordu. Spekülatif alımlar olduğu kesin olsa da bunda şirketin parmağının olup olmadığı kesin biçimde bilinmiyor.

Ripple haberiyle 2,5 dolara yaklaşan CEL fiyatı hızlı satışların gelmesiyle 1,94 dolar bandına geriledi. Yatırımcıların ilerleyen günlerde devam edecek volatiliteye karşı hazırlıklı olması gerekir. Eğer şirket yöneticilerinin yüklü satışları başlarsa hızlı bir düşüş dönemi görebiliriz. Fakat iflas davası devam ederken şirketin CEL token fiyatını 2 dolar bandında tutmaya çalışacağı herkes tarafından konuşuluyor.

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