Elde edilen son bilgilere göre mahkeme yakında SEC ile Ripple arasında uzun süredir devam eden yasal savaşın perdesini çekebilir.

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Elde edilen son bilgilere göre mahkeme yakında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında uzun süredir devam eden yasal savaşın perdesini çekebilir. SEC, Aralık 2020’de bir dava açmıştı ve ilk başvuruda komisyon, ödeme şirketi ve yöneticilerinin kayıtsız menkul kıymet teklifleri sunarak XRP aracılığıyla 1,3 milyar doların üzerinde para topladığını iddia etti.

Ripple ve SEC Dava Süreci

SEC şikayetinde, davada sanık olan Ripple‘ın XRP tekliflerini ve satışlarını kaydetmediğini iddia etti. Buna ek olarak SEC, Ripple’ın federal menkul kıymetler yasasının tescil hükümlerini ihlal ettiğini de iddia ediyor.

Konu mahkeme önünde devam ederken, ilgili taraflar dava boyunca farklı başvurularla kazanmak için mücadele ediyor. Son yargılamada SEC, birkaç amicus dosyasının ortasında özet karar için başvuruda bulundu. Kripto topluluğu ise mahkemenin kimin lehine karar vereceği konusunda beklenti içinde.

Son davada SEC ve Ripple, kendi lehlerine karar verilmesini talep ederek mahkemeye son özetlerini sundular. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Genel Danışmanları Stuart Alderoty’nin SEC’e karşı “zorlu” bir mücadele verdiğini söyledi. Ayrıca davayı kripto endüstrisi için en kritik testlerden biri olarak değerlendirdi.

Bunlara ek olarak Alderoty, Ripple CEO’sunun çabalarını takdir etti. Bir tweetinde, iki yıldır süren davanın sonuna yaklaştıklarından emin olduğunu da ifade etti. Ayrıca Alderoty daha iyisinin olamayacağını söyleyerek ekibini takdir etti.

Dava Ne Zaman Sonuçlanacak?

Uzman isimlerin görüşlerine göre her iki tarafın son özetleri, davayı ABD Menkul Kıymetler yasası kapsamında dijital varlıklara bakışı değiştirebilecek bir karara yaklaştırıyor. Mahkemenin kararının kimin lehine olacağı muhtemelen dijital varlıkların menkul kıymetler, türevler veya başka herhangi bir sınıf olarak sınıflandırılmasını belirleyecek. Örneğin, SEC kazanırsa, XRP bir menkul kıymet olarak sınıflandırılacak. Bu emsal karar diğer benzer varlıklar için de geçerli olabilir.

Ancak, yine uzmanlara göre XRP davası kripto piyasası düzenlemesine ilişkin tartışmaları sona erdirebilir. Bir federal yargıç, SEC ve XRP’nin birden fazla önergesinin yer aldığı davaya başkanlık ediyor. Raporlar ise XRP’nin bu dava için çok para harcadığını ortaya koydu. Rapora göre, kripto firması SEC’in iddialarına karşı savunmasında yaklaşık 100 milyon dolar harcadı.