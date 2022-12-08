Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple ve SEC Davasında Son Durum: Ne Zaman Sonuçlanacak?

Elde edilen son bilgilere göre mahkeme yakında SEC ile Ripple arasında uzun süredir devam eden yasal savaşın perdesini çekebilir.
17:07
8 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre mahkeme yakında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında uzun süredir devam eden yasal savaşın perdesini çekebilir. SEC, Aralık 2020’de bir dava açmıştı ve ilk başvuruda komisyon, ödeme şirketi ve yöneticilerinin kayıtsız menkul kıymet teklifleri sunarak XRP aracılığıyla 1,3 milyar doların üzerinde para topladığını iddia etti.

Ripple ve SEC Dava Süreci

SEC şikayetinde, davada sanık olan Ripple‘ın XRP tekliflerini ve satışlarını kaydetmediğini iddia etti. Buna ek olarak SEC, Ripple’ın federal menkul kıymetler yasasının tescil hükümlerini ihlal ettiğini de iddia ediyor.

Konu mahkeme önünde devam ederken, ilgili taraflar dava boyunca farklı başvurularla kazanmak için mücadele ediyor. Son yargılamada SEC, birkaç amicus dosyasının ortasında özet karar için başvuruda bulundu. Kripto topluluğu ise mahkemenin kimin lehine karar vereceği konusunda beklenti içinde.

Son davada SEC ve Ripple, kendi lehlerine karar verilmesini talep ederek mahkemeye son özetlerini sundular. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Genel Danışmanları Stuart Alderoty’nin SEC’e karşı “zorlu” bir mücadele verdiğini söyledi. Ayrıca davayı kripto endüstrisi için en kritik testlerden biri olarak değerlendirdi.

Bunlara ek olarak Alderoty, Ripple CEO’sunun çabalarını takdir etti. Bir tweetinde, iki yıldır süren davanın sonuna yaklaştıklarından emin olduğunu da ifade etti. Ayrıca Alderoty daha iyisinin olamayacağını söyleyerek ekibini takdir etti.

Dava Ne Zaman Sonuçlanacak?

Uzman isimlerin görüşlerine göre her iki tarafın son özetleri, davayı ABD Menkul Kıymetler yasası kapsamında dijital varlıklara bakışı değiştirebilecek bir karara yaklaştırıyor. Mahkemenin kararının kimin lehine olacağı muhtemelen dijital varlıkların menkul kıymetler, türevler veya başka herhangi bir sınıf olarak sınıflandırılmasını belirleyecek. Örneğin, SEC kazanırsa, XRP bir menkul kıymet olarak sınıflandırılacak. Bu emsal karar diğer benzer varlıklar için de geçerli olabilir.

Ancak, yine uzmanlara göre XRP davası kripto piyasası düzenlemesine ilişkin tartışmaları sona erdirebilir. Bir federal yargıç, SEC ve XRP’nin birden fazla önergesinin yer aldığı davaya başkanlık ediyor. Raporlar ise XRP’nin bu dava için çok para harcadığını ortaya koydu. Rapora göre, kripto firması SEC’in iddialarına karşı savunmasında yaklaşık 100 milyon dolar harcadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Dogecoin ve Ripple’da Uzman Görüşü: DOGE Grafiklerinde Kırmızı Alarm!
Dogecoin ve Ripple’da Uzman Görüşü: DOGE Grafiklerinde Kırmızı Alarm!
Ripple’da (XRP) İlgi Çeken Hareketlilik! Hazırlık Aşaması Olabilir!
Ripple’da (XRP) İlgi Çeken Hareketlilik! Hazırlık Aşaması Olabilir!
Ripple’da (XRP) Zirve Metrik! Ralli Başlayacak Mı?
Ripple’da (XRP) Zirve Metrik! Ralli Başlayacak Mı?
Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) Yorum ve Grafiklerle Fiyat Analizi!
Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) Yorum ve Grafiklerle Fiyat Analizi!
Bitcoin Düşmanı Dev Altcoin, İlk 8’de! Bitcoin’e Verdi Veriştirdi!
Bitcoin Düşmanı Dev Altcoin, İlk 8’de! Bitcoin’e Verdi Veriştirdi!
Şok! Tarih Belli Oldu! Ripple Davasında Sıcak Gelişme!
Şok! Tarih Belli Oldu! Ripple Davasında Sıcak Gelişme!
Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!
Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!
XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?
XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022