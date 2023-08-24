Ripple Labs, yöneticileri ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki davaya, 23 Ağustos’taki mahkeme dosyalarında da belirtildiği üzere, birden fazla avukat girip çıktı. Devam eden dava sürecinde 23 Ağustos’ta avukat değişiklikleri yaşandı. İlk olarak, avukat Richard Best ve Robert MacDonald Moye davadan çekildi. Moye’un çekilme talebi hala değerlendirme aşamasında.

Avukatlar Davadan Çekiliyor

Verilen son dilekçelerde avukatlar Richard Best ve Robert MacDonald Moye’un davadan çekilmesi için izin talep edilirken, ilk dilekçe uzun süreli tıbbi izin nedeniyle hemen kabul edildi. Moye’un çekilme talebi ise Yargıç Analisa Torres’in kararını bekliyor. Aynı günün erken saatlerinde avukat Pascale Guerrier’in davadan azledilmesi için bir talepte bulunuldu. Bu talep de hakim tarafından derhal kabul edildi.

Yine 23 Ağustos’ta Yargıç Torres, avukat Michael A. Schulman’ın Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’u, avukatlar Marc J. Jones ve Peter Bryan Moores’un da SEC’i temsil etmesini onayladı. Değişikliklere tepki olarak kripto topluluğu görüşlerini sosyal medyaya taşıdı. Bazı kullanıcılar SEC’in yanından ayrılan avukatların “isimlerinin tarihin yanlış tarafına bağlanmasını istemediklerini” belirtti.

Ancak bazıları durumu o kadar da acil bulmuyor. Önde gelen kripto avukatı John E. Deaton, bu değişikliklerin davanın büyük şemasında “hiçbir şey ifade etmediğini” söyledi.

Deaton ayrıca kısa süre önce SEC ve Ripple arasında devam eden yasal faaliyetlerin etkileri hakkında yorumda bulunarak, davanın XRP‘nin 3 yıllık benimsenmesine mal olduğunu söyledi.

SEC’in Tek Davası Değil

Coinbase gibi kripto alanındaki büyük kuruluşların, XRP’yi listelemeden önce düzenleyici açıklama için SEC ile iletişime geçtiği ancak herhangi bir itirazla karşılaşmadığı birçok örnek olduğunu savundu. Geçtiğimiz günlerde Ripple’ın CTO’su David Schwartz, SEC’in temyiz talebinin kabul edilmesinin ardından durum hakkında yorum yaptı ve karmaşıklığının altını çizdi. Davanın kendi yorumunun henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle bu özel noktada bir temyiz arayışında olduğunu söyledi.

Ripple’a karşı açılan dava, SEC’in şu anda dahil olduğu kripto ile ilgili tek dava değil. Kripto para borsası Coinbase’e karşı açılan bir davaya uzun süredir müdahil olan SEC, kısa bir süre önce Senatör Cindy Lumis’ten borsanın SEC’e karşı işten çıkarma talebi için destek aldı.

Gemini ve Binance US borsalarının her ikisinin de mali düzenleyiciyle ilgili devam eden yasal sorunları var. SEC, 21 Ağustos’ta yanıltıcı reklam iddiaları nedeniyle kripto yatırım yöneticisi Titan’a karşı yeni bir suçlama ile kripto alanındaki agresif kıskacını sürdürdü. 23 Ağustos’ta da eski bir ABD ceza infaz kurumu memurunu pump-and-dump benzeri bir kripto dolandırıcılığında rolü olduğu gerekçesiyle suçladı.