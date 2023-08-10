Piyasa değerine göre beşinci en büyük kripto para birimi olan XRP, nihayet ABD merkezli önde gelen bir kripto para borsası olan Gemini’de listelendi. Yeni gelişme bir süre önce borsanın resmi Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Rapora göre, XRP artık Gemini’de para yatırmak için kullanılabilirken, ticaret desteği borsa tarafından belirlendiği gibi takip ediyor.

Listeleme, 9 Ağustos’ta borsanın resmi X (Twitter) hesabında şifreli bir tweet aracılığıyla ima edildi. Tweet, Gemini’nin XRP konusundaki heyecanını gösteriyordu ve bu da birçok meraklıya yaklaşan bir listeleme beklentisi verdi.

XRP Topluluğu İçin Önemli Bir Başarı

Açıkçası, bu XRP ve arkasındaki üye topluluğu için önemli bir gelişme, çünkü artık dünyanın en saygın ve iyi düzenlenmiş kripto para borsalarından birinde işlem görebilecek. Gemini Exchange katı uyumluluk standartlarıyla tanınıyor ve XRP’nin listelenmesi kripto para birimine duyulan güvenin bir göstergesi. Bunun, XRP’nin kurumsal yatırımcılar ve finans kurumları tarafından benimsenmesini daha da artırması muhtemel olabilir.

XRP’nin Gemini Borsasında listelenmesi de Ripple için büyük bir başarı olarak görülebilir. Şirket, geleneksel finans dünyasından kabul görmek için çok çalışıyor ve bu listeleme, çabalarının karşılığını aldığının bir işareti olarak da yorumlanabilir.

XRP artık Gemini Borsasında mevcut olduğundan, daha geniş bir yatırımcı ve trader kitlesine ulaşmaya hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Bunun kripto para birimi için likidite ve işlem hacminin artmasına yol açması bekleniyor.

Gemini Listelemesi Tesadüf Değil

Bu listeleme, XRP’nin güvenlik durumunu belirlemeye yönelik bir davanın ortasında gerçekleşti. XRP lehine verilen 13 Temmuz tarihli kararın ardından, Coinbase de dahil olmak üzere başlangıçta kripto parayı listeden çıkaran birkaç üst düzey kripto borsası yeniden listeleme çılgınlığına girişti. XRP’nin Gemini’de ilk kez işlem görmesi, listelemenin sadece bir tesadüf olmadığını, varlığın düzenleyici netliği nedeniyle önceden belirlenmiş bir listeleme olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar Ripple Labs ve ABD SEC arasında XRP’nin güvenlik statüsüyle ilgili bir dava devam ediyor olsa da, borsalardaki XRP satışlarının bir menkul kıymet olmadığının ilan edilmiş olması, son haftalardaki listeleme ve yeniden listeleme sayısıyla sonuçlanan bir güven teşkil ediyor.