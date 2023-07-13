Cardano’nun yüksek performanslı akıllı sözleşme özellikli Layer-1 blok zinciri protokolüne güç veren kripto para birimi ADA, 0,31 dolarlık kilit direnç seviyesinin üzerine çıktı ve Perşembe günü %10’a yakın yükseldi.

Ripple Etkisi!

Altcoindeki ralli, ABD’li bir yargıcın XRP‘nin menkul kıymet olmadığına karar vermesinin ardından kripto pazarlarında geniş bir yükselişin ortasında yaşandı. Yargıç Torres, “Dijital bir token olarak XRP, kendi başına bir yatırım sözleşmesinin Howey gerekliliklerini içeren bir ‘sözleşme, işlem veya plan’ değildir” dedi. SEC, XRP’nin yaratıcısı Ripple’ı 2020’de XRP’yi kayıtsız menkul kımet olarak sattığı suçlamasıyla dava etmişti.

SEC, 2020’den bu yana kripto para sektörüne sert bir yaklaşım benimsedi ve çoğu token ve etkinliğin menkul kıymet teklifleri olarak sınıflandırıldığını ve düzenleyici yargı yetkisine girdiğini iddia etti. Cardano bir ay önce SEC’in Coinbase ve Binance’e karşı açtığı davalarda kripto para birimini menkul kıymet olarak etiketleyerek doğrudan hedef almasıyla, bu durum kripto fiyatları üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

SEC’in ADA’ya karşı argümanı şimdi XRP kararıyla büyük ölçüde zayıfladı, bu nedenle Cardano, Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) gibi SEC tarafından menkul kıymetler olarak da etiketlenen diğer kriptoların yanı sıra günün en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri.

ADA Fiyat Tahmini!

ADA’nın Perşembe günü yaptığı yükseliş, şu anda 0,22 dolar civarındaki Haziran düşük seviyelerinden şaşırtıcı bir şekilde %44 toparlandığı anlamına geliyor. En son fiyat artışı, ADA’nın kısa vadeli bir flama yapısının üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Bu durumu genellikle önemli takip alımları izledi ve 50 Günlük Hareketli Ortalamanın üzerine çıktı.

Uzmanlara göre, ADA’nın bir sonraki durağı muhtemelen 100 ve 200DMA’nın yeniden test edilmesi ve 0,35 dolar bölgesindeki Mayıs ayının düşük seviyeleri olabilir. Burada bir kırılma, yılın en yüksek seviyesi olan 0,46 dolara doğru bir yükselişin kapısını açar.