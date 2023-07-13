Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasını yeniden hareketlendirdi. ABD’li yargıç, Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi. Kararın duyurulmasının ardından Ripple şirketinin CEO’su Brad Garlinghouse, Twitter hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlar ile çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ripple Davasında Tarihi Karar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ripple’a açtığı dava, yıllar içerisinde mali düzenleyici kurumlar ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin sembollerinden biri haline gelmişti. Ripple da SEC de bu süreçte kamuoyunda yoğun eleştiri almış ve mali düzenleyici kurum ile XRP ihraççısı arasında devam eden bu yasal süreç, kripto ekosisteminin en tartışmalı konularından biri olmuştu.

Öte yandan gün içerisinde XRP için dönüm noktası niteliğinde kabul edilebilecek bir gelişme yaşandı. Ripple davasında yargıç, Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdi. Mahkemede çıkan kararın ardından keskin bir yükseliş yaşayan XRP, saatler içerisinde %50’yi aşan bir değer artışı kaydederek 0,72 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Ripple CEO’sundan Açıklamalar

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’li yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından resmi Twitter hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlar ile çeşitli açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, mahkemeden çıkan bu kararın yalnızca Ripple için değil aynı zamanda tüm kripto ekosistemi adına olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Ripple CEO’su Garlinghouse, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aralık 2020’de yasanın doğru tarafında olduğumuzu ve tarihin doğru tarafında olacağımızı söylemiştik. Bugünkü karara ulaşmamıza yardımcı olan herkese müteşekkiriz – ABD’deki tüm kripto inovasyonu için bir karar. Daha fazlası gelecek.”

Ayrıca Garlinghouse, mahkemede çıkan karara ilişkin bir bölüme vurgu yaparak “bu kararın en önemli kısmı” ifadelerini kullandı ve XRP’nin dijital bir token olarak kendi başına bir yatırım sözleşmesinin Howey gerekliliklerini içeren bir sözleşme, işlem veya plan olmadığını vurguladı.

“Bu kararın en önemli kısmı: “Dijital bir token olarak XRP, kendi başına bir yatırım sözleşmesinin Howey gerekliliklerini içeren bir “sözleşme, işlem veya plan” değildir.” Bu artık bir hukuk meselesidir.”

Öte yandan Ripple CEO’sunun yaptığı açıklamaların yanı sıra kripto ekosistemi bilinen pek çok isim de Ripple davasında çıkan tarihi karara ilişkin çeşitli değerlendirmeler yaptı. Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında mahkemede çıkan tarihi kararı “XRP topluluğu için küçük ancak kripto para birimleri için dev bir adım” olarak nitelendirdi.