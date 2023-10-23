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  •   “Ralli Yakın Olabilir” Dedirten Rapor! Kurumsal Para Bu Altcoin’e Akıyor!

“Ralli Yakın Olabilir” Dedirten Rapor! Kurumsal Para Bu Altcoin’e Akıyor!

Özet

  • ABD'de bir spot Bitcoin ETF'sinin yakın bir zamanda onay alacağı beklentisi ile kripto para yatırım ürünlerine olan ilgi arttı.
  • Kripto para yatırım ürünlerine üst üste 4'ncü haftada toplam 66 milyon dolarlık giriş kaydedildi.
  • Bu dönemdeki toplam girişler 179 milyon dolara ulaştı ve kripto para yatırım ürünlerindeki toplam fon miktarı yaklaşık 33 milyar dolara yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:20
23 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para yatırım ürünleri, bir spot Bitcoin ETF’sine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) onay çıkacağı beklentisinin artmasıyla üst üste 4’ncü haftada toplam 66 milyon dolarlık giriş gördü. Bu son girişle kripto para yatırım ürünlerindeki toplam fon miktarı 33 milyar dolara yükseldi.

Son 4 Haftadaki Girişler 179 Milyon Dolara Ulaştı

Avrupa’nın en büyük dijital yatırım şirketi CoinShares, kripto para yatırım ürünlerine üst üste 4’ncü haftada toplam 66 milyon dolarlık giriş olduğunu ve son 4 haftada kaydedilen girişlerin 179 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Son dönemdeki fiyat artışının ardından kripto para yatırım ürünlerindeki toplam fon miktarı Eylül başındaki en düşük seviyelerinden bu yana yüzde 15 artarak Ağustos ortasından bu yana en yüksek nokta olan yaklaşık 33 milyar dolara çıktı.

Veriler kripto para yatırım ürünlerine olan girişlerin ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yakında onay çıkacağı beklentisiyle artıyor olsa da dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Blackrock’un Haziran ayındaki ETF başvurusu duyurusunu takiben 4 hafta üst üste 807 milyon dolarlık girişin olduğu ilk girişlere kıyasla nispeten düşük seviyede.

CoinShares’e göre Grayscale’in SEC’e açtığı davada mahkemenin ETF konusunda şirketin lehine karar vermiş olmasına rağmen girişlerin düşük olması yatırımcıların bu sefer piyasaya daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Kripto Para Yatırım Ürününe Olan Para Akışı: Dikkat Çeken Solana (SOL) Detayı

Girişlerin yüzde 84’ü Bitcoin yatırım ürünlerine oldu ve son girişle Bitcoin yatırım ürünlerine yılın ilk gününden bu yana toplam 315 milyon dolarlık giriş oldu. Geçen haftanın başında fiyattaki artış short Bitcoin yatırım ürününe girişi 23 milyon dolara çıkarmıştı, ancak bu yatırım ürününe olan giriş önemli ölçüde düştü ve geçen hafta sonuna kadar olan dönemdeki net giriş sadece 1.7 milyon dolar oldu. Short Bitcoin yatırım ürününe girişteki düşüş yatırımcıların BTC’nin fiyatının düşmekten daha çok yükseleceğine inandıklarını gösteriyor.

Dahası Ethereum‘da (ETH) devam eden ve giderek artan endişeler onu geçen hafta çıkış gören tek altcoin yaptı. Ethereum yatırım ürününden toplam 7.4 milyon dolarlık çıkış oldu. Öte yandan geçen hafta Solana (SOL) yatırım ürününe 15.5 milyon dolarlık giriş oldu. Bu girişler Solana yatırım ürününe yılın ilk gününden bu yana olan toplam girişi 74 milyon dolara çıkardı. Solana yatırım ürününe yönelik yatırımcı ilgisi popüler altcoin‘de olumlu bir görünüme işaret ediyor.

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