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Ralli Sahnesi Sırası Onda Olabilir! Dev Altcoin’de Büyük Kırılım Heyecanı!

Özet

  • Dogecoin (DOGE), geçen hafta %10'un üzerinde yükselişle olumlu fiyat seyri gösteriyor.
  • Tecrübeli kripto analisti Ali Martinez, DOGE'un önemli bir direnç çizgisini kırarak olumlu sinyal sunduğunu bildirdi.
  • Altcoin'in fiyat grafiği DOGE'un %20'lik toparlanma potansiyeline işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:29
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) geçen hafta yüzde 10’un üzerinde yükselmesiyle fiyat seyri olumlu görüntü vermeye devam ediyor. DOGE, yazım sırasında piyasa değerine göre 9’uncu en büyük kripto para ve aynı zamanda en büyük 8’nci altcoin olarak 9.73 milyar dolar piyasa değeri ile 0,06873 dolardan işlem görüyor. Peki popüler altcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin’deki Kritik Direnç Kırılımı

Son haftalık mum oluşumu Dogecoin’in uzun zamandır varlığını koruyan ve fiyatı baskılayan düşen direnç trend çizgisini kırdığını gösteriyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez Dogecoin’in haftalık zaman dilimindeki bu önemli düşen üçgen formasyonunun kırılımı sonrası altcoin’in olumlu göstergeler sergilediğini belirtti. DOGE için yükseliş görünümün aynı zaman diliminde TD Sequential göstergesinden gelen satın alım sinyalinin onaylanmasıyla daha da destekleniyor.

Öte yandan Dogecoin’in fiyat grafiği de mevcut seviyelerden yüzde 20’lik bir toparlanma potansiyeline işaret ediyor. Dogecoin’in yatay seyrinin ortasında kripto para piyasasının genelindeki iyimserlik ve toparlanma bir ikili dip formasyonunun ortaya çıkmasına neden oldu ve DOGE’u 0,69 dolardaki mevcut fiyatına itmişti.

Devam eden toparlanma güçlü görünse de altcoin‘in fiyatının 0,075 dolar dirence ulaşması üzerine bir miktar geri çekildi. Şu anda DOE’un fiyatı için ilk destek seviyesi 0,067 doların üzerinde ve fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde alıcıların toparlanmayı yüzde 20 oranında sürdürerek formasyonun boyun çizgisi olan 0,085 dolara ulaşma potansiyeli ortaya çıkıyor.

DOGE’u Çevreleyen Balina Hareketleri

Büyük işlemlerde uzmanlaşmış saygın kripto veri platformu Whale Alert, şu anda 372 bin 461 dolar değerinde 5.39 milyon adet DOGE tutan ve uzun zamandır uykuda olan bir cüzdan adresinin yeniden aktif hale geldiğini tespit etti. Bu cüzdan adresi, Billy Markus ve Jackson Palmer’ın DOGE’u eğlenceli bir yan proje olarak piyasaya sürdüğü 2013 yılından bu yana, yaklaşık 9.8 yıl boyunca aktif değildi.

Whale Alert, üç saatten biraz daha uzun bir süre önce yeniden aktif hale gelen bu cüzdan adresinden 392 bin adet DOGE’yi yeni oluşturulan bir cüzdan adresine aktarıldığını ve balinanın yüksek miktardaki DOGE’Leri çeşitli cüzdan adresleri arasında dağıttığını bildirdi.

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