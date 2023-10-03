  QCP Analistlerinin Yeni Kripto Para Tahminleri, Uzman Analistler Piyasayı Yorumladı

Kripto para piyasaları Ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı ve BTC fiyatı Pazartesi günü 28.500 dolar üzerine çıktı. Bu direnç bölgesinden gelen satışlar fiyatın yaklaşık 1000 dolar kaybetmesine neden oldu. Son birkaç aydır benzer hareketlere zaten şahit oluyorduk. Yatırımcıların yükselişe olan inançlarının zayıflığı direnç bölgelerindeki kar satışlarını tetikliyor.

Eylül ayındaki son değerlendirmesinde QCP analistleri Bitcoin fiyatının 22.000 dolar bölgesine düşebileceğinden bahsetmişti. Bu düşüş senaryosunu Elliot dalga sayımına dayanıyordu ve 30.000 dolar üstü kapanışlar olmadan geçersiz kılınmayacaktı.

Analistler dün henüz fiyat 28.000 dolar üzerinde güçlü kalmaya devam ederken son piyasa değerlendirmesini paylaştı.

“Yılın son çeyreğine girdik ve kripto para piyasaları bir roket gibi havalandı. Geçtiğimiz 2 hafta içinde BTC %15 ve son 3 gün içinde %9 gibi şaşırtıcı bir artış gösterdi. Bu, bu yılın Süper Ay döngüsüne denk gelen cansız bir 3. çeyreğin ( BTC ‘de -%12) ardından geldi. Bu güçlü sıçrama uzun zamandır beklenen 4. çeyrek rallisinin başlangıcını mı işaret ediyor? Mevsimsellik EVET diyebilir, Ekim ayı BTC için kayıtlara geçen en güçlü aydır, her ne kadar 4. çeyrek genel olarak karışık sonuçlara sahip olsa da.”

Analistler tarihsel verilerin ve son toparlanmanın bir güç işareti olduğunu söylese de gerçek bir geri dönüşe ikna olmuş değiller. Nitekim ilk bölümde bahsettiğimiz gibi Elliot grafiklerine onlara daha derin bir lokal dibin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.

“Bununla birlikte, bu hareket bizi tam olarak ikna etmedi ve BTC’nin 2023’ün son çeyreğinde 25.000 dolarlık kilit destek seviyesini test edeceğini düşünüyoruz. Bunun dört nedeni var:

Bu agresif sıçrama şu ana kadar neredeyse tamamen dışsal faktörlerden kaynaklandı ve devam edecek ivmeye sahip olmayabilir. İlk ETH vadeli işlem ETF‘leri için yaklaşan SEC onayları, ardından beklenenden düşük çekirdek PCE enflasyonu ve son olarak hafta sonu ABD hükümetini 17 Kasım’a kadar 45 gün daha açık tutan çözüm. ETH vadeli işlem ETF’si. 2 yıl önceki BTC ETF’i büyük bir heyecan uyandırmıştı. Önde gelen on-chain analistlerinin de belirttiği gibi, vadeli işlem ETF’si spot arz üzerinde gerçek bir etki yaratmadan yalnızca sentetik coin eklenmesine neden olabilir. Yani bu sürdürülebilir bir yükseliş katalizörü değil. Hatta daha da ileri giderek, yalnızca vadeli bir ETF’nin, talebi spot piyasadan sentetik bir piyasaya yönlendirebileceğinden, spot fiyat için tartışmasız zararlı olduğunu söyleyebiliriz. (Will Woo daha önce kağıt BTC diyerek bundan bahsetmişti COINTURK yazılarında bu konuyu detaylı işlemiştik). Hükümeti açık tutma anlaşması çok yakın vadede manşetten olumlu olsa da, orta vadede düşüşü destekleyecek.

Aşağı yönlü hedge satın almak için bu ralliden yararlanıyoruz. 29-30 bin direncinin üst tarafta kalmasını bekliyoruz ve ön uç vols hala düşük 30’larda işlem görürken, herhangi bir keskin aşağı yönlü ters hareket için ucuz opsiyonellik sağlıyor.”