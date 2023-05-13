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Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Kripto para piyasası, hafta içerisinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle hareketli bir hafta geçirdi.
  • Bitcoin, hafta içinde 25.800 dolar seviyelerine kadar geriledi.
  • Güncel teknik görünümleri değerlendiren analistler, Bitcoin'de kritik fiyat seviyelerine işaret ederek yatırımcıları uyardı.
17:59
13 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta içerisinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle hareketli bir hafta geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisindeki olumsuz haber akışlarının da etkisiyle 25.800 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de önemli bir düşüş kaydedildi.

Kripto Para Piyasası Hareketli Bir Hafta Geçiriyor

Hafta içerisinde kripto para piyasasının gidişatına etki eden birçok gelişme yaşandı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından, Binance’in Kanada’dan çekilmesine ve Florida’da CBDC kullanımının kısıtlanmasına kadar pek çok gelişme, kripto para piyasasının hareketlenmesine neden oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 25.800 dolar seviyelerinde kadar geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolara geri çekildi. Kripto para piyasasındaki volatilite de hafta içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi.

Hafta içerisinde kripto para piyasasındaki bu son düşüşü değerlendiren analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kritik fiyat seviyelerini değerlendirdi. Analist, Bitcoin’in yakın vadede 26.500 dolar ile 26.800 dolar bandını aşamaması durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ve BTC‘nin 25.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini öne sürdü.

Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Hafta başında dijital varlık yöneticisi CoinShares de dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık fon akışlarına ilişkin verileri paylaşan bir rapor yayınladı. CoinShares raporunda göre geçen hafta Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde 32 milyon dolara yakın bir fon çıkışı kaydedilirken dijital varlık yatırım ürünlerinde ise toplamda 54 milyon dolara yakın bir fon çıkışı gerçekleşti.

Öte yandan ağ tıkanıklığından dolayı Binance’in geçici süreliğine iki kez BTC çekme işlemlerini durdurması da yatırımcılar tarafında endişeye yol açtı. Binance’de yaşanan bu sorun kripto para borsalarında yüksek miktarlarda BTC çıkışı kaydedilmesine neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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