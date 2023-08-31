Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in son 24 saatte %1’lik değer kaybı ile 27.200 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Ancak BTC‘deki değer kayıpları ve piyasadaki düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam ederek piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Salı günü güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.200 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1705 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Ancak kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in güne düşüş ile başlamasına karşın gün içerisinde yükselişlere devam eden kripto para birimleri de oldu. Sabah saatlerinden bu yana yükselişlerine devam eden Dogecoin (DOGE), son 24 saatte %1’den fazla değer kazanarak piyasadan pozitif ayrıştı.

Piyasadaki Düşüşe Rağmen Yükselişlere Devam Ediyor

Lider kripto para birimi BTC‘nin sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.200 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte çoğu kripto para birimi gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ancak kripto para piyasasındaki düşüşe rağmen yükselişlerine devam eden Dogecoin (DOGE), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik değer artışı kaydederek 0,066 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve piyasadan pozitif ayrışarak günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Piyasadaki çoğu kripto para biriminin güne düşüş ile başlamasına karşın son 24 saatte %1’den fazla değer kazanan Dogecoin, CoinMarketCap verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri arasına girdi. Dogecoin, geçmiş dönemlerde de Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter sayfasına Dogecoin sembolü eklemesiyle birlikte spekülatif yükselişler kaydederek çoğu kripto para birimine kıyasla daha yüksek bir fiyat performansı sergilese de sonrasında oldukça yüksek oranlarda değer kayıplarına tanık olmuştu.

Nitekim kripto analiz platformu Santiment, geçmiş haftalarda yayımladığı bir raporda piyasadan pozitif ayrışan kripto varlıklara ilişkin bir değerlendirme yapmış ve yatırımcıları uyarmıştı. Santiment, Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi daha spekülatif kripto para birimlerindeki yükselişlerin büyük ölçüde kripto para piyasasındaki düşük volatiliteden kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.