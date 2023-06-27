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Bitcoin (BTC) fiyatının, BTC ETF başvurularına bağlı olarak yaşadığı yükseliş, kripto para sektörünün genelini etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Özellikle ABD cephesinden açılan davalar birçok altcoini menkul kıymet riskine soktu ve yatırımcılar kaçacak güvenli liman aradı. Bu kapsamda BTC merkeziyetsizliği ile güvenli liman olurken, BTC’nin eteğinden giden bazı kripto paralar da benzer bir ilgi ile karşılaştı. Bitcoin Cash (BCH) ve Bitcoin SV (BSV) de bu altcoinler arasında yer alıyor.

Bitcoin Cash Rallisi Geçici Olabilir

Bitcoin Cash (BCH), son 30 günde %107 artış elde etti ve 218 dolara kadar yükseldi. Bu artış, uzun süredir yerinde sayan bir kripto para için kesinlikle büyük bir gelişme olarak görülüyor. Bir diğer BTC forku olan BSV de son 30 günde %48 yükseliş yaşayarak aslında durumun genel olarak BTC forklarına yönelik olduğunu gösterdi.

SEC tarafından açılan davada hedef alınan altcoinlerin çoğunda merkeziyet şüpheleri olması, BTC ve forklarına yönelik ilgiyi artırdı. Şu an yatırımcılar BCH’ye akın ederken ve bunun değerini kısa sürede iki katına çıkarırken, aslında onları bekleyen kötü bir son olabilir.

SEC Etkisi Geçici!

Ünlü analist ve uzman isim Benjamin Stani, son durumu yorumladı. Stani, Matrixport’un iş geliştirme uzmanı olarak yaptığı yorumda, yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti. Stani konu hakkında şunları belirtti:

“Bunların genel ilgi ile ilgili olmadığını söyleyebilirim. İki token da yaygın olarak kullanılmıyor ve geçmişteki döngüden kalan tokenlar olarak görülüyor. Bitcoin forklarının özellikle SEC cephesinden BTC ile aynı şekilde değerlendirmeye maruz kalması, yükselişteki temel sebep ve bunlar emtia olarak görülüyor. Bu durum geçicidir.”

Analistin burada geçici olarak ifade ettiği durum aslında fiyat rallileri. BTC forkları olarak bu iki kripto paranın BTC ile aynı yasal statüde kalması muhtemel. Buna rağmen kripto para sektöründeki rallilerin gelip geçiciliği, uzun vadede yükseliş planlayarak BCH ve BSV’ye yönelenleri üzebilir. Bu süreçte BTC ise sadece %13 yükseliş elde ederek aslında daha sürdürülebilir ancak düşük oranda ivme kazandı.