Opsiyon Verileri Geldi! Bitcoin Ve Ethereum Kırılgan Döneme Mi Giriyor?

Kripto para piyasasında kayda değer bir yükseliş yaşanırken, tüm gözler Bitcoin ve Ethereum‘da 8 Aralık’ta sona erecek olan opsiyonlara çevrilmiş durumda. Opsiyon verileri, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) mevcut dinamikleri hakkında önemli bilgiler sunarak potansiyel piyasa hareketleri ve süresi dolan opsiyonların etkisi hakkında ipuçları veriyor.

Bitcoin Opsiyonları: 1 Milyar 430 Milyon Dolarlık Rakam

Şaşırtıcı bir şekilde 33 bin BTC opsiyonunun süresi dolacak ve 0,84’lük bir Put Call (Satım/Alım) Oranı taşıyacak. Opsiyon sözleşmesinin traderlar için Max pain (maksimum acı) noktası 40 bin dolar olarak belirlendi. Max pain seviyesinin çoğu opsiyon sözleşmesinin değersiz hale gelerek opsiyon alıcıları için en fazla finansal kayba neden olacağı nokta olduğunu belirtelim. Vadesi dolan bu opsiyonların nominal değeri 1 milyar 430 milyon dolar gibi etkileyici bir rakama karşılık geliyor.

Veriler incelendiğinde, daha yüksek opsiyon hacmi ile BTC‘ye önemli ölçüde kısa vadeli odaklanıldığı görülmekte. Bu durum, haftanın alım satım faaliyetlerinin BTC opsiyonları üzerinde yoğunlaştığını ve kripto paranın mevcut piyasa hareketlerindeki hakimiyetini vurguladığını gösteriyor.

Ethereum Opsiyonları: 490 Milyon Dolarlık Bir Manzarada Gezinmek

Eş zamanlı olarak Ethereum, 210 bin ETH opsiyonunun sona ermesi için hazırlanıyor. ETH opsiyonları için Put Call (Satım/Alım) Oranı 0,59 olarak işaretlenmiş durumda. Diğer taraftan traderlar için Max pain noktası 2 bin 150 dolar seviyesinde yer aldı. Bu Ethereum opsiyonlarının nominal değeri 490 milyon dolara ulaşıyor.

Bu veriler, Ethereum’un opsiyon piyasasında oynadığı önemli rolün altını çiziyor ve kripto para türevlerinin genel manzarasına katkıda bulunuyor. Ethereum opsiyonları son kullanma tarihlerine yaklaşırken, traderlar ETH’nin fiyat yörüngesi üzerindeki potansiyel etkiyi yakından izliyor.

Kripto Momentumu ve Piyasa Etkinliği

Daha geniş kripto para piyasası, Bitcoin’in 44 bin dolar sınırını aşarak liderlik ettiği etkileyici bir haftaya tanık oldu. BTC’deki kısa vadeli işlem hacimlerinin oldukça yüksek olması, Bitcoin opsiyon ticaretine yoğunlaşıldığını gösteriyor.

Ocak ayında ETF onaylarına ilişkin beklentiler artarken, piyasa geleneksel olarak daha sakin olan Aralık ayında bile canlı kalmaya devam ediyor. Ocak ayı pozisyonlarındaki artış, piyasa katılımcılarının önümüzdeki ay yaşanacak olası gelişmeler için aktif olarak pozisyon aldıklarını gösteriyor.

Netice olarak kripto opsiyonları piyasası önemli bir vade sonuna hazırlanırken, piyasa katılımcıları tetikte bekliyor. Veriler, hem Bitcoin hem de Ethereum opsiyonlarında yoğun alım satım faaliyetlerine işaret ederek, bu türevlerin piyasa duygularını şekillendirmede oynadığı önemli rolü vurguluyor.