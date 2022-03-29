Kripto paralar ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gündeminde. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan çok uzun bir süre önce kripto paralarla ilgili bir yasa talimatı vermiş ve hükümet kurmayları da bu talimat doğrultusunda çalışmalarına başlamıştı.

Bugün ise bu alanda yeni bir gelişme yaşandı ve TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, kripto paralarla ilgili 68 sayfalık bir rapor yayımladı.

İşte kripto paralarla ilgili yayınlanan bu raporun detayları…

TBMM’den Kripto Paralarla İlgili Kapsamlı Bir Rapor Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda bugün kripto paralar ile ilgili 68 sayfalık bir rapor yayımlandı.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın “Kripto Varlıklar İle İlgili Yasal Düzenlemelere İlişkin Ülke Örnekleri” başlıklı 68 sayfalık raporda, diğer ülkelerin kripto para birimlerine karşı yaklaşımına değinildi.

Ayrıca 2016’da 14 milyar dolar olan kripto para piyasasının bugün 3 trilyon dolara ulaştığı, turizmden, eğitime, dijital yayıncılıktan, sanat eseri alışverişine bir çok alanda kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, henüz uluslararası bir standart olmadığına dikkat çekilen kripto varlıkları bazı ülkelerin “fırsat”, bazılarının da “tehdit” olarak görüp yasaklama yoluna gittiği kaydedilen raporda, dünyadaki kafa karışıklığı şöyle anlattı:

Örneğin ABD, Almanya, Japonya, Kanada gibi bazı ülkeler kripto varlıklara olumlu yaklaşırken; Çin, Bolivya ve Nepal gibi bazı ülkeler olumsuz yaklaşmaktadır. Buna ilave olarak ülkelerin tutumlarının zaman içinde değiştiği de bilinmektedir. Öte yandan Çin önceleri olumlu yaklaşmakta iken 2021 yılında kripto varlıklarla ilgili çoğu faaliyeti yasaklamıştır. ABD ise önceleri sorgulayıcı bir tutum takınırken, son yıllarda en olumlu bakan ülkelerden biri haline gelmiştir.

Uzman ve Tecrübe Eksikliği

Tüm dünyada kripto para düzenlemeleri hakkında çalışmalar devam ederken bazı ülkelerin kripto varlıklar alanındaki yasal düzenlemeleri zamana bırakıp, bu alandaki lider ülkelerin düzenlemelerini takip etmeye devam ettikleri belirtildi.

Rapor, uzman eksikliğine dikkat çekerken konuya yönelik şu ifadelere yer verildi;

Kripto para konusu; fazlasıyla teknik bir konu olması, kamu kurumlarında bu alanda uzman sayılabilecek personel azlığı ve parlamentoların tecrübe sahibi olmadığı bir alan olması gibi nedenlerle, bu alandaki yasal düzenlemeler, çoğu ülke parlamentosu için bir öğrenme sürecini beraberinde getirmektedir. Parlamentoların, sağlıklı düzenlemeler yapabilmek için uzmanlardan bilgi edinme yoluna gittiği görülmektedir.

Son olarak raporda ülkelerin yaptığı düzenlemelerin takibi noktasında ciddi bilgi kirliliği yaşandığı ifade edilirken, “Küresel ölçekte ana akım medyanın, gerek kripto piyasasının manipülasyona müsait olmasından dolayı bilinçli olarak, gerekse medyanın konuya yabancı olmasından dolayı bilinçsiz olarak, yasal düzenlemelerini yanlış duyurduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.