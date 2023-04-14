Kripto para piyasalarının düzenlenmesi gerekiyor ancak SEC attığı adımlarla kendi üyelerinin bile tepkisini çekiyor.

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SEC Başkanı ve ekibinin eli kripto para endüstrisinin yakasında ve Gensler herkesin nefesini kesmek istiyor. DeFi son derece tartışmalı bir alan ve ABD’li kurumların son raporları bu alanın dolandırıcılar tarafından da yoğun olarak kullanıldığına vurgu yapıyor. Peki SEC’in son hamlesini nasıl değerlendirmeliyiz?

SEC DeFi Duyurusu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün “borsa” tanımını genişletme önerisine ilişkin istişareyi yeniden açtı. SEC, kripto firmalarının planı muğlak ve merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarını kandırmaya yönelik olarak eleştirmesinin ardından halktan ek yorumlar almak için yeniden harekete geçiyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında önerilen borsa tanımı teklif isteme sistemleri gibi “iletişim protokolleri” kullanan platformları da içerecek şekilde genişletilmek isteniyor. Yani DeFi platformlarının merkezi borsalar, aracılarla aynı kurallara tabi olması hedefleniyor.

SEC yetkilileri bu hafta yaptıkları açıklamada, bazı DeFi platformlarının önerilen tanımın kapsamına girebileceğini, ancak diğerlerinin zaten mevcut tanım tarafından borsa olarak kabul edilebileceğini söyledi. Yetkililer çok sayıda DeFi platformunun genişletilmiş tanıma dahil edilmesi gerektiğini söylerken projelere dair detayları paylaşmadı.

SEC Kriptoda İhtilafa Düştü

SEC Başkanı Gary Gensler, bugün yaptığı açıklamada çok sayıda platformun borsa tanımına girdiğini vurguladı ve kendilerini merkeziyetsiz olarak tanımlayan platformların aslında öyle olmadığını vurguladı. Birçok kez Gensler’ın DAO ve DeFi platformları için “merkeziyetsizliği kalkan olarak kullanıyorlar” açıklamalarına şahit olmuştuk. Yorum süresinin 30 günlüğüne yeniden açılması için Cuma günü yapılan halk oylaması alışılmadık bir durumdu.

Toplantı notları SEC’in kendi içinde düştüğü ihtilafı da vurguluyordu. Cumhuriyetçi komisyon üyeleri talebe karşı çıkarken oylama 3-2’ydi. Komisyon Üyesi Hester Peirce toplantıda, SEC’in son hamlesinin yeni teknolojilerin altını oyacağını söyledi.

“Bu komisyon artık düzenleyici inatçılığın genellikle saçma sonuçlar doğurmasından endişe etmiyor. Aksine, bugünün komisyonu var olmayan sorunları çözmek için düzenleyici erişimini agresif bir şekilde genişletiyor.”

Peirce geçmişte birçok kez kripto yanlısı açıklamalarıyla gündeme geldi. Özellikle FTX çöküşünün ardından SBF’in demokratlara cömert bağışı nedeniyle Cumhuriyetçiler kripto konusunda onların karşısında yer almaya başladı. Bu bölünme kripto para yasaları konusunda yatırımcıların içini rahatlatıyor.