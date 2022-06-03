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Kripto para sektörünün önde gelen yöneticileri, CNBC’ye binlerce altcoin projesinin çökeceğini ve mevcut Blockchain’lerin sayısının da önümüzdeki yıllarda düşeceğini söyledi.

Ayı Piyasası, ”Büyük Temizlik” Yapacak

Kripto para piyasası, her geçen gün büyüyor. Sektörde, 19.000’den fazla kripto para ve düzinelerce Blockchain platformu var. Terra krizi, piyasaya şok dalgaları gönderirken, piyasadaki binlerce kripto para birimininin hayatta kalıp kalmayacağı sorsunu akıllara getirdi. Web3 Vakfı CEO’su Bertrand Perez CNBC’ye şunları söyledi:

Terra krizinin ortaya çıkardığı gerçekler var. Çok fazla tokenin ve Blockchain’in olduğu bir dönemdeyiz. Bu, yatırımcıların kafasını karıştırıyor. İnternetin başlangıcında olduğu gibi, birçok ”dotcom” şirketiniz vardı ve bunların çoğu dolandırıcıydı, herhangi bir değeri yoktu. Sonunda, hepsi çöktü. Sadece güvenilir ve güçlü olanlar ayakta kalabildi.

SEC ile yasal savaşa devam eden Ripple‘ın CEO’su Brad Garlinghouse, gelecekte ayakta kalabilecek kripto para birimlerinin geleceğin finans dünyasını şekillendireceğini söyledi. Yöneticiye göre piyasada 19.000 proje var. Ancak, dünyada merkez bankaları tarafından basılan sadece 180 para birimi var. Garlinghouse, ayı piyasasının piyasadaki ‘güvenilmez projeleri’ ortadan kaldıracağını umuyor Guggenheim Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, geçen hafta kripto paraların çoğunun “çöp” olduğunu ancak Bitcoin ve Ethereumun hayatta kalacağını söyledi. Bu, oldukça karamsar bir tablo.

Sadece Birkaç Proje, Ayakta Kalabilecek

Sektöre karşı yapılan eleştiriler, kripto para piyasasına baskı yapmaya devam ediyor. Bitcoin, Kasım ayında ulaştığı rekor seviyeden %50’den fazla düştü ve diğer birçok altcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerinden keskin bir şekilde düştü. Ethereum’dan Solana‘ya kadar birçok farklı Blockchain platformu, sektörde liderlik pozisyonu için yarışıyor. Ancak kripto para borsası FTX ABD’nin CEO’su Brett Harrison, şu anda var olan yüzlerce projenin hayatta kalamayacağını söyledi ve şunları ekledi:

Blockchain’leri düşündüğünüzde, 10 yıl içinde muhtemelen yüzlerce farklı Blockchain olmayacak. Bence, ayakta kalabilen birkaç proje olacak.