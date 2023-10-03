  Önceki Tahminleri Çıkmıştı! Analist Bu Altcoin’in En Az 10x Yapmasını Bekliyor!

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, akıllı sözleşme platformu Solana‘nın yerel varlığı SOL‘un güçlü bir boğa piyasası için hazırlandığını söyledi. Analist, SOL’un fiyatının 2 yıl içinde 10 katın üzerinde artmasını öngörüyor.

Analistin SOL’da Beklediği Hedef Seviye: 250 Dolar

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Solana‘nın uzun vadeli yatırımcıların altcoin’i maksimum fırsat noktasında biriktirmek için bir şans verdiğini belirtti. Analist, SOL’un uzun vadede 250 dolara varan bir yükseliş yapmasını bekliyor.

Kripto para analistine göre SOL‘u şimdi biriktirenler muhtemelen önümüzdeki yıllarda ödüllendirileceğinin altını çizerek “İki yıl içinde, her şeyin 20 doların altında SOL satın alıp beklemek kadar basit olduğunu fark edeceksiniz. Biliyorum bir ara çok korktunuz çünkü FTX’in elindeki SOL’ların bir kısmını boşaltacağını düşündünüz.” dedi.

Inmortal, Solana’nın son rallisinin SOL’un önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl hareket edeceğinin bir habercisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bu yükseliş, SOL’un önümüzdeki yıllarda nasıl hareket edeceğinin sadece bir örneği. Şimdiye kadarki en nefret edilen ralli buydu.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada yaptığı rallide elde ettiği kazançların bir kısmını kaybederek son 24 saatte yüzde 2,02 düşüşle 23,70 dolardan işlem görüyor. 7 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören popüler altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,88 altında işlem görüyor.

FTX’in Elindeki SOL’lerle İlgili Doğru Bilinen Yanlış

Geçtiğimiz ay yayımlanan mahkeme belgelerinde iflas eden kripto para borsası FTX‘in 1.16 milyar dolar değerinde SOL’a sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bilgi birçok yatırımcının, özelliklede SOL yatırımcıları iflas eden kripto para borsasının elindeki varlıkları tasfiye etmesi halinde altcoin’in fiyatının sert şekilde düşeceği beklentisiyle satış yapmaya yönelmeleriyle düşüşe neden oldu.

Bu beklentiye rağmen önde gelen yatırımcı Chris Burniske, kripto para borsasının elindeki SOL’lerin yalnızca bir kısmının likit olduğuna dikkat çekerek “FTX’in elindeki SOL’lerin yalnızca yaklaşık yüzde 13’ü likit” diyerek durumun göründüğü gibi olmadığına vurgu yaptı.