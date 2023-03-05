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Türk kripto para yatırımcıları bu altcoine yoğun ilgi gösteriyor ve Türkiye merkezli kripto borsalarında hacim rekorları kırıyor. Spekülatif fiyat hareketleri nedeniyle yoğun talep gören popüler meme token için sinyaller karışık. Ancak son sinyal gerçekleşirse fiyatta ciddi kayıplar yaşanabilir. Peki güncel veriler ne diyor? Fiyat kaç doları görebilir?

Shiba Coin (SHIB)

2021’in boğa piyasasının ardından büyük popülerlik kazanan meme token Shiba Inu son zamanlarda değerinde önemli bir düşüş yaşıyor. Varlık şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor ve analistler yakında grafikte bir “ölüm haçı” (death cross, ölüm kesişmesi) oluşabileceğini tahmin ediyor. Ölüm haçı genelde kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğü noktayı tanımlamak için kullanılan ve düşüş eğilimine işaret eden bir teknik analiz terimidir. SHIB örneğinde, 50 günlük hareketli ortalama daha uzun olan 200 günlük EMA’nın altından geçerek ölüm kesişiminin oluşmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, tüm analistler ölüm ve altın haçların önemine inanmamakta yani bu konuda net bir bölünmüşlük var.

Geçmiş veriler incelendiğinde Bitcoin dahil birçok kripto parada bu teknik kurulumun fiyat üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu görülüyor. Fakat istisnalar nedeniyle herkes tarafından kesin kabul görmüş bir görüş yok.

Shiba Coin Yorum

Endişeye yol açan death cross oluşumu Shiba Coin fiyatının yakın gelecekte düşmeye devam edebileceğini gösteriyor. Şu anda Shiba Inu, 40 gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 0,00001 dolar seviyesine yakın bulunuyor. SHIB için düşüş eğilimi bir dizi faktöre bağlanabilir. İlk olarak, daha geniş kripto para piyasası son haftalarda bir gerileme yaşadı ve birçok varlık önemli ölçüde değer kaybetti. Buna ek olarak, meme coinleri çevreleyen heyecan azalıyor. Özellikle Elon Musk’un kriptoyla artık ilgilenmediğini yazan son paylaşımı meme tokenler hakkında daha az veya hiç konuşmayacağı anlamına gelebilir. Bu durum DOGE ve Shiba Coin dahil tüm meme tokenler için risklidir.

Shiba Coin için fiyatın canlanmasını tetikleyecek birkaç faktör var. Shibarium ve Shiba Metaverse hakkında daha fazla somut adım yeniden talebin canlanmasını ve fiyatın artmasını sağlayabilir. Bunun dışında Bitcoin fiyatının yeniden 23.000 doları geri alması da önemli ölçüde destekleyici olacaktır.